Finanțări

150 milioane EUR pentru startup-uri IT europene, printr-un fond lansat de investitori care au finanțat și o firmă din România

Peste 1,3 milioane de persoane au folosit în 2025 soluțiile de inteligență artificială ale Grupului BT

Dragos Pislaru-ministrul MIPE

„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan

Salt Bank, parteneriat cu YOXO (Orange) pentru cashback și o lună de abonament gratuit la înregistrare

Se lansează „primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană”, în Timișoara

Digitalizare IMM-uri

IMM-uri din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia vor beneficia de sprijin într-un accelerator de business finanțat cu 3,1 milioane EUR