Noi modificări la StartUp Nation-Ordinul 280/2026. „Anticipăm să înregistrăm un număr mai mare de înscrieri spre finalul perioadei de depunere”. Ministerul Economiei ne-a spus ce are de gând cu ajutoarele 50.000 EUR pentru mici afaceri

Ministerul Economiei a modificat din nou regulile programului StartUp Nation, ediția a patra, care are prevăzută o valoare totală de aproape jumătate de miliard de euro, din care tinerii și alți beneficiari eligibili vor putea accesa ajutoare de câte 50.000 EUR pentru mici afaceri în toată România.

Ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău, a semnat zilele trecute Ordinul 280/2026 (atasat la finalul articolului), prin care modifică procedura de implementare a programului Startup Nation 2024-2027. Oficial, programul ajuns la ediția a patra, se numește Start-Up Nation 2024, dar putem vedea acum că ultimele cheltuieli se vor putea face până în septembrie 2027, cu noile modificări.

Reamintim că în acest program 25.594 de persoane fizice s-au înscris pentru a urma cursuri de antreprenoriat. Dintre acestea, 19.366 aplicanți au fost selectați pentru a urma cursurile de formare profesională, conform ultimelor date transmise de Ministerul Economiei, la solicitarea StartupCafe.ro.

De la 1 octombrie 2025 și până joi, 5 martie 2026, un număr de 3352 de firme fondate de absolvenții de cursuri de antreprenoriat din program s-au înscris la finanțările de câte 50.000 EUR. Programul își propune să finanțeze 7.750 de firme în total.

Programul a fost prevăzut cu o alocare totală de circa 450 de milioane de euro, din care aprox. 360 de milioane de euro din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Restul de bani trebuie să vină de la bugetul de stat.

Principalele modificări ale procedurii Startup Nation:

1. Nu sunt eligibile persoanele fizice care au absolvit cursuri de inițiere, specializare sau perfecționare sau competențe-cheie pentru dobândirea competențelor antreprenoriale în cadrul unor programe (...) finanțate din fonduri externe nerambursabile, până la data înscrierii în program. În vechea, procedură se spunea că nu sunt eligibile persoanele fizice care au participat la cel puțin o formă de pregătire antreprenorială subvenționată din fonduri europene. Astfel, s-a clarificat faptul că pot intra în program oamenii care au intrat în trecut la programe de cursuri finanțate din fonduri europene, dar care nu le-au absolvit.

Aplicanții (persoane juridice) care vor fi selectați la finanțare vor intra în aplicația electronică oficială, vor descărca contractul de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (AFN), îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 40 de zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare. În procedura veche, termenul era 20 de zile.

Aplicanții acceptați de principiu la finanțare pot modifica banca parteneră numai până la intrarea în vigoare a contractului de acordare a finanțării nerambursabile (AFN).

În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a contractului de acordare a AFN, dar nu mai târziu de 17.09.2027, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor (achiziția activelor, prestarea integrală a serviciilor, plata integrală a acestora) și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii de rambursare (anexa nr. 9), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 9 la prezenta procedură, și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat. Aici s-a prelungit termenul general de efectuare a cheltuielilor, inițial fiind 18 septembrie 2026, dar acum s-a prelungit cu aproape 1 an.

S-au făcut modificări la mecanismul plății și decontării cererilor de rambursare:

Beneficiarii vor avea posibilitatea primirii, în etapa I postcontractare, în conturile distincte și dedicate programului, deschise de către beneficiari la instituțiile de credit partenere, a unui procent de maximum 50% din valoarea grantului.

Această sumă poate fi utilizată, doar cu acordul băncii, în mod proporțional cu creditul acordat sau cu sursele proprii, pentru finanțarea fiecărei cheltuieli contractate.

— Acordul băncii pentru utilizarea procentului de maximum 50% din valoarea grantului presupune verificarea procentelor de cofinanțare, a procentelor investițiilor în echipamente și a pragurilor minime de cheltuieli efectuate pentru componenta de dezvoltare durabilă.

— Acționarii/Asociații/Administratorii societăților admit și înțeleg că acordul băncii în ceea ce privește utilizarea procentului de maximum 50% din valoarea grantului presupune verificarea obligațiilor asumate pentru care întreprinderea a obținut punctaj și ordine la finanțare.

În acest sens, acordul pentru prima plată în cadrul proiectului se va emite după prezentarea la banca parteneră a tuturor documentelor de achiziție a echipamentelor, pentru a face posibilă verificarea punctajelor și procentelor asumate.

— După primirea facturilor, recepția activelor, prestarea integrală a serviciilor contractate și efectuarea plăților în mod proporțional pentru fiecare cheltuială contractată din contul în care au fost virate sumele postcontractare, beneficiarul transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și documentele justificative aferente acesteia, conform anexei nr. 9.

— AIMMT/MEDAT efectuează verificarea documentelor și, în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, banca este notificată și programează vizita de certificare a cheltuielilor.

AIMMT/MEDAT va efectua vizitele de certificare la fața locului sau, după caz, online, pentru toți aplicanții care nu solicită credit bancar.

După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului-verbal de certificare, banca/AIMMT/MEDAT îl încarcă în aplicația informatică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente.

AIMMT întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică.

Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul în care aceasta dispune de resurse integrale în conturile sale per beneficiar, în contul în care a fost virată suma postcontractare, deschis pe numele beneficiarului la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

— În cazul în care cheltuielile totale efectuate de către beneficiar sunt mai mici decât cele contractate cu AIMMT, valoarea decontată în a doua etapă se redimensionează până la congruența sumei aprobate la decont.

— În cazul în care cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt mai mici decât sumele acordate în etapa I postcontractare, se recuperează diferența neutilizată.

— În cazul în care beneficiarul nu implementează proiectul, sumele acordate în prima etapă se recuperează integral.

6. Contractul de finanțare cu firmele care vor câștiga, în cele din urmă, ajutoarele de câte 250.000 lei se va modifica și el. Astfel, beneficiarul (firma) este obligat să asigure partea de cofinanțare pentru care a obținut punctaj la momentul înscrierii în Program și să facă dovada acestei cofinanțări, sub sancțiunea respingerii la finanțare. În vederea inițierii etapei de efectuare a plăților din contul distinct deschis la banca parteneră, beneficiarii care nu utilizează componentă de credit în cadrul Programului au obligația de a depune, înainte de prima plată, diferența de sume necesare pentru atingerea integrală a valorii totale eligibile aprobate prin contractul de finanțare, sub sancțiunea neemiterii acordului de efectuare de plăți de către instituția de credit.

Sursele StartupCafe din cadrul Ministerului Economiei au explicat că noul mecanism va permite firmelor beneficiare care vor opta pentru credite-punte de la băncile partenere să treacă din contul de credit în contul de grant sume gradual pentru a nu plăti comisioane și dobânzi pe toată suma creditata, ci doar pe cea utilizată.

Ministerul: „Ne propunem ca sesiunea a doua de înscriere a persoanelor fizice să aibă loc după finalizarea înscrierilor persoanelor juridice”

Între timp, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), care gestionează programul Startup Nation, a transmis, la solicitarea StartupCafe.ro, o serie de informații privind stadiul actual al derulării programului:

StartupCafe: Când estimați că va începe selecția persoanelor juridice aplicante în cadrul programului Start-Up Nation 2024? Care este termenul estimat pentru închiderea sesiunii de înscriere a persoanelor juridice la finanțare?

MEDAT: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit termenul de înscriere a persoanelor juridice în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediția 2024. Modificarea a fost aprobată prin Ordinul ministrului nr. 2338 din 21 noiembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/26.11.2025.

Cursurile de formare antreprenorială, finanțate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, sunt încă în desfășurare. Din acest motiv, termenul inițial – maximum 45 de zile pentru depunerea cererilor de finanțare – era insuficient pentru asigurarea de șanse egale tuturor absolvenților de cursuri antreprenoriale, precum și pentru oferirea unei perioade de timp în care aceștia să își deschidă noi întreprinderi cu care să participe la finanțare.

În urma modificării procedurii de implementare, platforma de înscriere pentru persoanele juridice rămâne deschisă, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la terminarea ultimului curs de formare. MEDAT ține legătura permanent cu furnizorii de formare profesională, astfel încât data de finalizare a ultimului curs să poată fi comunicată în timp util pentru ca informația să ajungă la toate persoanele interesate.

După închiderea aplicației, respectiv a modulului de înscriere a persoanelor juridice, în conformitate cu punctajul obținut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic (RUE), iar ministerul va posta pe site listele aplicanților înscriși în ordinea numerelor RUE. Ulterior acordării numerelor RUE va demara etapa de evaluare a cererilor de finanțare depuse.

StartupCafe: Care sunt motivele pentru care perioada de desfășurare a cursurilor de formare antreprenorială s-a prelungit față de estimarea inițială care a stat la baza emiterii Procedurii de implementare?

MEDAT: Procesul de evaluare a peste 25.000 de persoane fizice a necesitat un volum foarte mare de acțiuni din partea colegilor implicați în această etapă. În etapa de evaluare a formularelor de înscriere ale persoanelor fizice au fost solicitate numeroase clarificări pentru ca, în final, să poată fi emise deciziile de acceptare iar aplicanții să intre în etapa de formare profesională.

Pentru ca programul să poată ajunge la etapa de formare profesională, au fost necesare o serie de etape premergătoare, cum ar fi realizarea aplicației de înscriere, evaluarea furnizorilor de formare profesională și contractarea acestora, deschiderea etapei de înscriere a persoanelor fizice și evaluarea formularelor de înscriere ale acestora.

Ținând cont de faptul că această ediție a programului este diferită de edițiile anterioare ale programului Start-Up Nation, fiind un program mult mai amplu care include mai mulți parteneri externi, mai multe etape interdependente și implicit un număr de beneficiari țintă de aproximativ 30.000 persoane fizice, considerăm că până la această dată programul se desfășoară fără decalaje majore.

StartupCafe: Din totalul de 25.594 aplicanți persoane fizice, câți au fost selectați pentru a participa la cursurile de antreprenoriat? S-a încheiat evaluarea persoanelor fizice înscrise în prima sesiune?

MEDAT: La data prezentei adrese, din totalul de 25.594 persoane fizice, un număr de 19.366 aplicanți au fost selectați pentru a urma cursurile de formare profesională în urma finalizării evaluării administrative și de eligibilitate.

Un număr de 50 persoane fizice se află în diferite stadii ale evaluării pentru care nu este emisă o decizie de acceptare sau respingere.

Preconizăm ca în termen de aproximativ 10 zile lucrătoare procesul de evaluare a persoanelor fizice din prima sesiune să fie finalizat.

StartupCafe: La data prezentei solicitări, pe portalul oficial sunt înregistrate 3.205 persoane juridice aplicante. Care sunt explicațiile pentru numărul relativ redus de înscrieri ale persoanelor juridice, raportat la numărul aplicanților persoane fizice?

MEDAT: Deși la această dată, conform modulului Transparență persoane juridice din aplicația https://minimis.imm.gov.ro sunt înregistrate 3214 societăți, menționăm faptul că această ediție a programului include o nouă componentă: formarea profesională.

Astfel, aplicanții persoane fizice pot depune solicitări de finanțare în modulul de înscriere dedicat persoanelor juridice abia după finalizarea procesului de formare și obținerea certificatului de competențe antreprenoriale, urmat de înființarea unei noi societăți.

De asemenea, prin raportare la experiența edițiilor anterioare, anticipăm să înregistrăm un număr mai mare de înscrieri spre finalul perioadei de depunere, fenomen specific programelor în care finanțarea se obține pe bază de punctaj.

StartupCafe: Ce provocări au apărut până în prezent în implementarea programului Start-Up Nation 2024?

Printre provocările programului amintim faptul că vorbim despre o schemă de finanțare amplă, a cărei implementare nu este gestionată doar prin buna organizare a resursei umane și a resursei timp la nivelul MEDAT, în calitate de administrator de program, ci și prin armonizarea actorilor externi implicați și interogarea bazelor de date aparținând altor instituții.

Totodată, menționăm faptul că în această perioadă MEDAT a gestionat un număr considerabil de solicitări de informații din partea aplicanților.

StartupCafe: În etapa de finanțare, se va acorda persoanelor juridice selectate avans de 50% din grantul în valoare de maximum 250.000 lei la semnarea contractului de finanțare?

MEDAT: Conform punctului 6.3.3 alin. (9) din procedura de implementare a programului, beneficiarii vor avea posibilitatea primirii, în etapa postcontractare, în conturile distincte dedicate programului deschise la instituțiile de credit partenere, a unui procent de maximum 50% din valoarea grantului.

Această sumă poate fi utilizată, doar cu acordul băncii, în mod proporțional cu creditul acordat sau sursele proprii, pentru finanțarea fiecărei cheltuieli contractate. Întreg mecanismul de plată a ajutorului financiar nerambursabil este detaliat în procedura de implementare.

StartupCafe: Este avută în vedere redeschiderea sesiunii de înscriere pentru persoanele fizice?

MEDAT: Ne propunem ca sesiunea a doua de înscriere a persoanelor fizice să aibă loc după finalizarea înscrierilor persoanelor juridice.

Partenerii externi implicați vor pregăti platforma de înscriere pentru a oferi posibilitatea cursanților respinși pe motive administrative în prima sesiune (de exemplu persoanele care nu au transmis răspuns la solicitările de clarificări în termen procedural) să se reînscrie în program.

Scopul împărțirii etapei de înscriere în două sesiuni este de a permite persoanelor care s-au înscris în aplicație începând cu 15.04.2025, care au trecut de etapele de evaluare și au urmat cursurile de formare profesională, să poată aplica în etapa de înscriere a persoanelor juridice.