Fondul NATO pentru investiții în firme inovatoare și-a desemnat președintele: un islandez, doctor în inteligență artificială

Fondul NATO pentru Inovare (NIF), prin care Alianța Nord-Atlantică finanțează companii de tehnologie pentru sectorul apărării, și-a desemnat președintele, care își va începe mandatul de la 1 aprilie 2026.

Consiliul de administrație al NATO Innovation Fund (NIF) l-a numit, joi, pe cercetătorul islandez Ari Kristinn Jónsson în funcția de președinte al fondului, „consolidând astfel conducerea organizației pentru a susține obiectivele comerciale, de adoptare a tehnologiilor și de dezvoltare a capacității de inovare”.

Jónsson vine la conducerea fondului de la comăania islandeză de tehnologie Videntifier, unde a ocupat funcția de CEO (director). Anterior, el a fost președintele uneia dintre cele mai mari universități din Islanda. Înainte de această perioadă, a lucrat timp de 10 ani ca cercetător senior și manager la NASA, potrivit unui comunicat oficial.

Jónsson și-a obținut doctoratul la Stanford University în 1997, specializarea sa fiind inteligența artificială.

„Experiența sa profesională atât în SUA, cât și în Europa, pregătirea tehnologică solidă, abilitățile de leadership și expertiza în sectorul tech îl recomandă pentru acest rol”, precizează fondul de investiții al NATO.

În ultimii 15 ani, Jónsson a lucrat la numeroase proiecte legate de inovare și antreprenoriat. El a fost membru în consiliul de administrație al NATO Innovation Fund, precum și în board-urile unor startup-uri high-tech, și a contribuit la elaborarea strategiilor și politicilor de inovare pentru guvernul Islandei.

„În calitate de președintă a Consiliului de Administrație NIF, sunt încântată să anunț numirea lui Ari Kristinn Jónsson în funcția de președinte al NATO Innovation Fund. În acest nou rol, Ari va coordona operațiunile fondului pentru a se asigura că NIF își îndeplinește obiectivele strategice și misiunea. El cunoaște foarte bine fondul, punctele forte ale echipei, obiectivele sale ambițioase și complexe și viziunea pentru viitor. În ultimii ani, NIF a construit o echipă solidă, cu expertiză complementară și experiențe diverse, de la deep tech la investiții în apărare, de la mediul militar și administrația publică la utilizarea responsabilă a tehnologiei. Împreună urmărim obiectivul ambițios ca statele NATO să poată inova rapid și la scară largă pentru a proteja cei aproximativ un miliard de cetățeni ai Alianței”, a declarat Fiona Murray, președinta Consiliului de Administrație al NATO Innovation Fund.

„În doar doi ani, NATO Innovation Fund a contribuit la revitalizarea ecosistemului european de apărare, securitate și reziliență. Fondul intră acum într-o nouă etapă de creștere, cu un portofoliu tot mai mare de companii remarcabile și cu responsabilitatea de a se asigura că statele NATO adoptă la scară largă tehnologiile dezvoltate de aceste firme. Este o misiune importantă, care necesită o strategie clară, o organizație eficientă și o echipă concentrată pe obiective. Sunt onorat să preiau acest rol pentru a contribui la maximizarea impactului NIF asupra pieței de apărare, securitate și reziliență și asupra Alianței în ansamblu”, a declarat Ari Kristinn Jónsson, viitorul președinte al fondului.

El ocupă o poziție de membru al boardului NIF din anul 2023. Pe măsură ce NATO Innovation Fund își intensifică eforturile de a sprijini inovarea tehnologică și adoptarea acesteia la scară largă, Jónsson va renunța la poziția sa din Consiliul de Administrație al fondului pentru a superviza operațiunile zilnice ale organizației. De asemenea, el „va promova activ fondul și companiile din portofoliul său” în cele 24 de state care susțin financiar inițiativa, potrivit comunicatului.

Cu biroul la Amsterdam, noul președinte al NIF va colabora îndeaproape cu boardul și cu echipa, „pentru a asigura implementarea misiunii strategice a fondului”, a precizat organizația.

„Ari aduce o combinație rară de expertiză tehnică profundă – de la cercetare în inteligență artificială până la inovare în domeniul apărării – împreună cu experiență dovedită de leadership în mediul academic, guvernamental și industrial. Această experiență îl poziționează ideal pentru a colabora cu statele aliate în accelerarea dezvoltării și adoptării tehnologiilor critice de apărare într-o perioadă cu provocări majore de securitate”, a declarat Johan Boe Bjørkevoll, director de investiții la Investor AB și reprezentant al Norvegiei în cadrul NIF.

„Dr. Ari Jónsson este profund dedicat succesului și impactului strategic al fondului. Cu o carieră internațională remarcabilă în sectorul deep tech și o bună cunoaștere a ecosistemului european de inovare, el este foarte bine poziționat pentru a conduce fondul în etapa următoare de dezvoltare”, a declarat Raffaele Rotella, căpitan în Marina Militară și ofițer în cadrul reprezentanței militare italiene la NATO.

„Având în vedere experiența sa solidă ca cercetător la NASA, rector universitar și CEO în sectorul tehnologic, Ari este extrem de bine pregătit să conducă fondul în accelerarea tehnologiilor de ultimă generație care contribuie la consolidarea apărării, securității și rezilienței statelor NATO”, a adăugat Tapio Passinen, director de investiții la Tesi și reprezentant al Finlandei în NIF.

Fondul de investiții al NATO, la care participă și România, a fost lansat în anul 2023, cu un capital de 1 miliard de dolari, destinat sprijinirii startup-urilor de tehnologie pentru sectorul apărării și dual use (utilizare militară și civilă).

În 2025, startup-urile europene din zona deep tech dedicate domeniilor de apărare, securitate și reziliență au atras investiții de 8,7 miliarde de dolari, în creștere cu 55% față de anul precedent.

Prin consolidarea structurii de conducere cu un „președinte care cunoaște în profunzime capacitățile, misiunea și viziunea fondului”, NATO Innovation Fund „își propune să continue să obțină rezultate importante pe piață”: de la lansarea unor programe de adoptare a tehnologiilor, la atragerea de co-investiții din cele 24 de state participante și până la implementarea tehnologiilor de vârf acolo unde sunt cel mai necesare.