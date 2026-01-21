Antreprenorii își vor putea deschide firmă în orice stat UE, în 48 de ore, integral online – proiectul EU Inc. promis de Comisia Europeană

Antreprenorii din Uniunea Europeană, inclusiv din România, își vor putea deschide în oricare dintre cele 27 de state membre UE, în termen de 48 de ore de la solicitare, integral online, potrivit proiectului EU Inc., anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Vom propune în curând cel de-al 28-lea regim al nostru. Scopul final este crearea unei noi structuri de companie cu adevărat europene. O numim EU Inc., cu un set unic și simplu de reguli care se vor aplica fără obstacole în întreaga noastră Uniune. Astfel, afacerile vor putea opera mult mai ușor între statele membre. Antreprenorii noștri, companiile inovatoare vor putea înregistra o firmă în orice stat membru în termen de 48 de ore, integral online” - a spus șefa executivului european.

Astfel, antreprenorii din România, de exemplu, ar urma să aibă acces neîngrădit la o piață de 450 de milioane de locuitori.

Proiectul european urmărește și să elimine barierele naționale în atragerea capitalurilor de către antreprenori, de-a lungul întregii Uniuni Europene.

„Aceștia vor beneficia de același regim de capital în toată UE. În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri și să atragă finanțare fără bariere în toată Europa - la fel de ușor ca pe piețele uniforme, precum cele din SUA sau China. Dacă reușim acest lucru - și dacă ne mișcăm suficient de repede - nu doar că vom ajuta firmele din UE să crească, dar vom atrage investiții din întreaga lume” - a mai spus șefa Comisiei Europene.

Astfel, executivul european urmărește să pună în aplicare ceea ce se numește „Uniunea Economiilor și a Investițiilor”, pe o piață de capital integrată. Acesta este a doua măsură pregătită pentru antreprenori.

„Construim acum Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Avem nevoie de o piață de capital de mare anvergură, profundă și lichidă, care să atragă o gamă largă de investitori. Acest lucru va permite companiilor să găsească finanțarea de care au nevoie – inclusiv capital propriu – la costuri mai mici aici, în Europa. Am înaintat propuneri privind integrarea și supravegherea pieței pentru a ne asigura că piața noastră financiară este mai integrată. Aceasta acoperă tranzacționarea, post-tranzacționarea și gestionarea activelor – stimulând, totodată, inovația și eficientizând cadrul nostru de supraveghere. Acest lucru va ajuta ca fluxurile de capital să ajungă acolo unde este nevoie – către companiile aflate în faza de extindere, către IMM-uri, către inovație și industrie” - a explicat Ursula von der Leyen.

A treia prioritate se referă la „construirea unei piețe energetice interconectate și accesibile - o adevărată uniune a energiei”, cu scopul de a combate creșterile bruște de prețuri.

„Energia este un punct critic - atât pentru companii, cât și pentru gospodării. Este suficient să privim diferențele de preț între nodurile de energie electrică din Europa. Europa are nevoie de un plan strategic pentru energie care să pună laolaltă toate elementele. Acesta este Planul nostru de acțiune pentru energie accesibilă. De exemplu, investim masiv în securitatea și independența noastră energetică, prin interconectori și rețele - acest lucru este pentru sursele de energie autohtone pe care încercăm să le promovăm cât mai mult posibil, energia nucleară și cea regenerabilă. Pentru a reduce prețurile și dependențele. Pentru a pune capăt volatilității prețurilor, manipulării și șocurilor de aprovizionare. Dar acum trebuie să accelerăm această tranziție. Deoarece energia autohtonă, fiabilă, rezistentă și mai ieftină va impulsiona creșterea noastră economică, va aduce beneficii europenilor și ne va asigura independența” - a spus șefa executivului comunitar.