Record de investitori la Bursa de Valori București: +26% într-un an. De ce mulți români aleg însă titlurile de stat

Tot mai mulți români deschid conturi de investiții, însă mulți fac primul pas pe piața de capital prin instrumente considerate sigure. Numărul investitorilor la Bursa de Valori București a crescut cu 26% în 2025, până la 285.582, însă o parte importantă dintre noile conturi sunt folosite în special pentru titlurile de stat Fidelis, potrivit datelor pieței, relevate într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Evoluția arată atât interesul tot mai mare pentru investiții, cât și faptul că apetitul pentru risc rămâne moderat.

Numărul investitorilor la Bursa de Valori București (BVB) a ajuns la un nou maxim istoric în 2025, într-un an în care performanța pieței și interesul pentru titlurile de stat au atras zeci de mii de români către investiții.

Potrivit datelor oficiale, la finalul anului trecut erau 285.582 de investitori, cu peste 59.000 mai mulți decât în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 26%.

Dacă ritmul actual se menține, pragul de 300.000 de investitori ar putea fi depășit în prima jumătate a anului 2026.

„Această evoluție vine într-un context favorabil: indicele BET a încheiat anul 2025 cu un randament record de peste 50%, incluzând dividendele (BET-TR), unul dintre cele mai ridicate din ultimii ani, susținut de performanța companiilor listate, dividende atractive și interesul crescut al investitorilor”, spune Ion Soltinschi, analist financiar al platformei mrfinance.ro.

Mulți investitori noi aleg titlurile de stat

Deși numărul investitorilor crește rapid, datele pieței arată că o parte importantă dintre conturi sunt folosite pentru instrumente cu risc redus.

Aproximativ o treime dintre conturile active sunt dedicate în principal titlurilor de stat Fidelis, fără expunere semnificativă pe acțiuni sau ETF-uri.

Pentru mulți români, aceste instrumente sunt mai ușor de înțeles și oferă o dobândă clară într-o perioadă determinată, fiind percepute drept o alternativă sigură la depozitele bancare.

Teama de volatilitate joacă și ea un rol important. Fluctuațiile zilnice ale prețurilor de pe bursă pot descuraja investitorii aflați la început de drum, care preferă produse financiare considerate mai stabile.

Educația financiară începe să se vadă

Chiar și așa, creșterea numărului de investitori arată că tot mai mulți români încep să descopere oportunitățile pieței de capital.

Digitalizarea accesului la investiții, apariția unor platforme online și interesul mai mare pentru educația financiară au contribuit la această evoluție.

Un aspect adesea trecut cu vederea este că milioane de români investesc deja indirect la bursă prin fondurile de pensii private din Pilonul II și Pilonul III, care sunt printre cei mai mari investitori instituționali de pe piața locală.

Bursa, o sursă de finanțare pentru companii

Creșterea interesului pentru investiții a venit și pe fondul listării unor companii solide, care au apelat la piața de capital pentru finanțare.

Listarea la bursă oferă companiilor acces la capital pentru dezvoltare, dar și un plus de transparență și vizibilitate în fața investitorilor.

În același timp, piața de capital din România rămâne atractivă pentru investitori și datorită dividendelor. Randamentul mediu al dividendelor se situează în jurul valorii de 4%, oferind investitorilor venituri recurente pe lângă potențiala creștere a valorii acțiunilor.

Stimulente fiscale pentru investiții

Începând cu martie 2026, investitorii persoane fizice pot beneficia de o deducere fiscală de până la 2.000 de lei anual pentru investițiile realizate în instrumente financiare listate la bursă.

„Nu este vorba despre un bonus de 2.000 de lei, suma se deduce din baza impozabilă. La un impozit pe venit de 10%, avantajul real este de aproximativ 200 de lei pe an”, explică Ion Soltinschi.

Deducerea se aplică inclusiv pentru investițiile în titluri de stat Fidelis, care sunt deja neimpozabile, ceea ce poate crește randamentul efectiv pentru investitorii cu sume moderate.

Piața are încă loc de creștere

Chiar dacă numărul investitorilor a atins un record, participarea populației la piața de capital rămâne redusă comparativ cu alte state europene.

Pe termen lung, creșterea numărului de investitori ar putea contribui la o lichiditate mai mare a bursei și la dezvoltarea companiilor care aleg această formă de finanțare.

„Anul 2025 a fost unul excepțional pentru Bursa de Valori București, atât din perspectiva performanței indicelui BET, cât și a creșterii numărului de investitori. Piața de capital românească intră într-o nouă etapă de dezvoltare”, concluzionează analistul.









































