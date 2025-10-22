Mesaj de la Bruxelles privind banii PNRR: Comisia Europeană ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale

Comisia Europeană „ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale”, iar apoi, la expirarea termenului, „va evalua” dacă jalonul PNRR a fost „îndeplinit satisfăcător”, pentru o decizie privind suspendarea plății tranșei respective de fonduri, a declarat, pentru StartupCafe.ro, un purtător de cuvânt al executivului comunitar.

„România a depus a treia cerere de plată la 15 decembrie 2023. Aceasta a fost parțial plătită la 10 iunie 2025 (1,3 miliarde EUR). În decizia sa de suspendare, Comisia a constatat că șase etape care fac parte din a treia cerere de plată au rămas neîndeplinite. Printre acestea, jalonul 215 se referă la intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (inclusiv pensiile judecătorilor și magistraților).

Comisia ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale. Conform Regulamentului RRF, România are termen până la 28 noiembrie 2025 (șase luni) pentru a finaliza măsurile legate de cele șase etape suspendate care fac parte din a treia cerere de plată. La sfârșitul acestei perioade, Comisia va evalua dacă aceste jaloane au fost îndeplinite în mod satisfăcător. În caz afirmativ, va ridica suspendarea și va proceda la plata sumei suspendate”- a declarat, pentru StartupCafe, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Reamintim că, în primăvara anului 2025, Comisia Europeană a aprobat plata unei sume de 1,3 miliarde de euro pentru România, în cadrul cererii de plată nr. 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Tranșa ar fi trebuit să aibă o valoare totală de 2,02 miliarde de euro, dar suma de 700 de milioane de euro a fost suspendată 6 luni de Comisia Europeană, pentru că România ratase 3 reforme la care se angajase.

Cele 3 reforme ratate, pentru care am primit o perioadă de grație până la 28 noiembrie 2025, sunt:

Reforma pensiilor speciale (jalonul 215) - Valoarea sumei suspendate până la îndeplinirea în mod satisfăcător a jalonului este de 231 milioane euro.

Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor energetice de stat (valoare sumă suspendată – aproximativ 300 milioane euro),

Operaționalizarea politicilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile de stat și desemnarea unei conducerii la Agenția Națională de Monitorizare și Evaluare a Întreprinderilor Publice – AMEPIP (valoare sumă suspendată – aproximativ 400 milioane euro).

Pentru a îndeplini jalonul 215, pe 1 septembrie 2025, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru legea privind pensiile speciale, dar, luni, 20 octombrie 2025, Curtea Constituțională a României a respins actul normativ. Astfel, CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție față de legea privind pensiile speciale.