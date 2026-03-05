Ajutoare de stat în România: investiții de 4,2 miliarde EUR și peste 36.000 de locuri de muncă promise de firme în 2025

Aproximativ 1,85 miliarde euro au fost acordate prin scheme de ajutor de stat până la finalul anului 2025, susținând investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Statul român a acordat finanțări de aproximativ 1,85 miliarde euro prin scheme de ajutor de stat până la finalul anului 2025, susținând investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Datele sunt centralizate pe baza raportărilor transmise de beneficiarii schemelor de finanțare până la 31 decembrie 2025.

Potrivit ministerului, finanțările acordate urmăresc stimularea investițiilor productive, dezvoltarea regională și creșterea competitivității economiei românești.

Investiții mari susținute prin HG 807/2014

Cea mai mare parte a finanțărilor a fost acordată prin schema de ajutor de stat reglementată de HG 807/2014, care sprijină investițiile inițiale în economie.

Datele centralizate arată:

locuri de muncă asumate: 22.258

22.258 valoarea totală a proiectelor: 3,08 miliarde euro

3,08 miliarde euro finanțare aprobată: 1,32 miliarde euro

1,32 miliarde euro finanțare plătită: 919 milioane euro



Proiectele sunt implementate în sectoare precum industrie, energie, sănătate și producție.

Peste 12.000 de locuri de muncă prin schema HG 332/2014

Schema de ajutor de stat pentru crearea de locuri de muncă, reglementată prin HG 332/2014, susține companiile prin finanțarea parțială a costurilor salariale pentru noii angajați.

Potrivit datelor oficiale:

valoarea planurilor de creare locuri de muncă: 554,9 milioane euro

554,9 milioane euro finanțare aprobată: 239,8 milioane euro

239,8 milioane euro finanțare plătită: 98,7 milioane euro

98,7 milioane euro locuri de muncă asumate: 12.213

Proiectele sunt în mare parte finalizate, cu un grad de realizare de 100%.

O altă schemă activă este cea reglementată de HG 300/2024, care vizează investiții de peste 50 milioane lei pentru dezvoltarea regională.

Datele raportate arată:

valoarea totală a proiectelor: 605 milioane euro

605 milioane euro finanțare aprobată: 283 milioane euro

283 milioane euro număr proiecte: 15

15 locuri de muncă asumate: 1.619

Proiectele vizează domenii precum industria farmaceutică, auto, aeronautică, alimentară, chimică și materiale de construcții.

Ministerul Finanțelor precizează că schemele de ajutor de stat sunt un instrument important pentru stimularea investițiilor private și consolidarea pieței muncii.



