România riscă să piardă fonduri UE de 819 milioane EUR, prin dezangajare de la Programul de Tranziție Justă, în anul 2026. Soluția MIPE: Unirea a două programe și investiții în conducte de apă și renovarea locuințelor populației

România riscă să piardă fonduri europene de 819 milioane de euro prin dezangajare automată, la nivelul anului 2026, ca urmare a ratării cheltuirii banilor de la UE, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ), avertizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care analizează soluția de a uni PTJ cu un alt program, odată cu introducerea unor investiții în conducte de apă și renovarea locuințelor pentru populația nevoiașă.

Programul de Tranziție Justă (PTJ) este instrumentul prin care România accesează banii alocați de Uniunea Europeană ca parte a celebrului Green Deal - Pactul Verde European prin care UE speră (însă) să reducă poluarea. Astfel, prin PTJ-ul nostru, se finanțează investiții care reduc impactul negativ economic și social în cele 6 județe românești în care se închid activități industriale poluatoare: Gorj, Dolj, Prahova, Galați, Mureș, Hunedoara (inclusiv Valea Jiului).

Din cei 819 milioane EUR care intră sub risc de dezangajare calculat pentru anul 2026, în cadrul PTJ, 421 milioane EUR sunt fonduri provenind din facilitatea Next Generation EU și 397 milioane EUR din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, adică bani din Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

„Riscul de dezangajare calculat la nivelul Programului Tranziție Justă 2021-2027 (PTJ) pentru anul 2026 care este de aprox. 819 mil. Euro, respectiv 421 mil. Euro pentru fondurile alocate conform art. 4 (NGEU) și 397 mil. Euro pentru fondurile alocate conform art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/1056 (Cadrul financiar multianual - CFM)” - se arată într-o notă internă a MIPE.

Pentru a evita pierderea acestor bani europeni, Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă din cadrul MIPE a propus fuzionarea Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 cu Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, finanțat tot din fonduri europene.

„Se propune crearea unui program unic prin fuzionarea Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 cu Programul Tranziție Justă 2021-2027 printr-o modificare necesară în contextul mid-term review (MTR)” - conform notei din cadrul MIPE.

Asta în condițiile în care PDD nu are probleme, din câte afirmă MIPE: „Gradul de absorbție a fondurilor UE la nivelul Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) de 27%, care nu ridică probleme în privința riscului de dezangajare pentru 2025 și 2026; necesarul de aplicații de plată pentru 2025 la nivelul PDD este de – 574 mil. Euro, fiind astfel semnificativ depășit riscul de dezangajare, iar pentru anul 2026 este de numai 66 mil. Euro”.

Noul program operațional unic, care ar rezulta din fuziune, ar urma să beneficieze de extinderea termenului de eligibilitate până la 31 decembrie 2030, astfel încât România să evite pierderea de bani europeni.

De asemenea, MIPE urmărește să obțină și pre-finanțare suplimentară (bani în avans de la UE) de 1,5% din valoarea noului program unic, ceea ce reprezintă aprox. 32 milioane EUR.

Prin fuziunea propusă, ar rezulta un program unic cu o valoarea alocării UE de 6,183 miliarde EUR, bani alocați prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene și, în mai mică măsură, prin facilitatea Next Generation EU.

Inițial, prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, România are alocați de la UE fonduri europene de 4 miliarde de euro, iar prin Programul de Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, fonduri europene de 1,75 miliarde EUR. La acești bani europeni, se adaugă și cofinanțarea de la bugetul de stat.

Crearea unui program unic prin fuziunea/unirea celor 2 programe (cu menținerea celor 12 priorități existente: 4 ale PDD și 8 ale PTJ)

De asemenea, Direcția PTJ din minister propune introducerea în viitorul program unic (rezultat din fuziune) a unor noi priorități de investiții:

Prioritatea 13 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - Promovarea accesului securizat la apă, a gestionării durabile a apei, inclusiv a gestionării integrate a apei, și a rezilienței la apă, cu alocare de 200 mil. EUR din Fondul de Coeziune. Aici se vor finanța furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsuri legate de eficiență, alimentare cu apă potabilă), Colectarea și epurarea apelor uzate etc.

Prioritatea 14 - Locuințe la prețuri accesibile și durabile - promovarea accesului la locuințe la prețuri accesibile și durabile, cu o alocare de 158 mil. Euro din FTJ. Sunt vizate măsuri de eficiență energetică la nivelul clădirilor rezidențiale multifamiliale, inclusiv a celor situate în zone marginalizate, fiind posibilă și utilizarea surselor regenerabile de energie. Astfel, clădirile rezidențiale care vor produce și utiliza sursele regenerabile de energie vor contribui la bunăstarea comunității și reducerea dependenței de combustibilii fosili. De asemenea, ar urma să se acopere renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități.

Aceasta este a doua oară în anul 2025, când MIPE reclamă situația precară și rscurile de dezangajare de fonduri europene din Programul de Tranziție Justă 2021-2027.

În luna mai 2025, am dezvăluit pe StartupCafe.ro, că executivul european a acuzat deficiențe la combaterea fraudelor, în Programul românesc de Tranziție Justă (PTJ), în valoare totală de 2,5 miliarde EUR, printr-o „scrisoare de avertizare privind posibila întrerupere a termenului de plată”.

Tot atunci, MIPE a recunoscut „întârzieri majore” la Programul Tranziție Justă, cu risc de dezangajare de fonduri europene.

