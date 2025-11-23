Cealaltă față a fondurilor europene: Antreprenori români, puși acum de stat să dea înapoi ajutoarele pentru redresarea din pandemia COVID-19

O serie întreagă de antreprenori români, care au accesat ajutoare de câte 50.000-500.000 EUR pentru redresare din criza provocată de pandemia COVID-19, sunt puși acum, în 2025, de autoritățile române, să dea înapoi banii, pe motiv că au efectuat prea târziu plățile către furnizori.

La 3 ani și jumătate de la încheierea pandemiei COVID-19, comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro trebuie să abordeze din nou problema ajutoarelor promise de stat, din fonduri europene și de la buget, firmelor românești, să facă investiții pentru redresare din criza de atunci, în cadrul a două scheme de finanțare gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Vorbim iarăși despre Măsurile POC 4.1.1 și POC 4.1.1 Bis din cadrul vechiului Program Operațional de Competitivitate (POC) 2014-2020, finanțat din Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Reluăm foarte pe scurt saga acestor ajutoare COVID. Mai întâi a fost Măsura 3, prin care antreprenorilor IMM li s-au promis ajutoare de câte 50.000-200.000 EUR pentru investiții. Schema, pe fonduri europene, a ajuns pe masa procurorilor DNA și s-a anulat pentru suspiciuni de fraudă care nu s-au confirmat oficial.

Abia în 2023 (în august, respectiv în octombrie) au fost repornite ajutoarele COVID-19 pentru investiții IMM, sub forma măsurilor 4.1.1 și 4.1.1 Bis. Oamenilor li s-au promis, de data aceasta, ajutoare de câte 50.000-500.000 EUR pentru retehnologizare. 4.423 de firme au depus proiecte, cerând ajutoare nerambursabile în valoare totală de 6,8 miliarde lei (aproape 1,4 miliarde EUR) în anul 2022. Dintre acestea, 2.183 de firme au reușit să semneze contracte de finanțare. Apoi, 1.917 dintre ele au început proiectele. Din aceste IMM-uri, 1.578 au implementat proiectele, conform datelor din noiembrie 2024.

Suntem în noiembrie 2025, iar acum unii dintre antreprenorii care au accesat aceste finanțări s-au trezit că le cere statul banii înapoi, pe motiv că au făcut prea târziu plăți către furnizori.

Revoltați, oamenii s-au plâns și comunității antreprenoriale StartupCafe.ro de „situația gravă” care le afecrează proiectele.

Concret, firmele românești trebuia să primească bani de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), antreprenorii trebuind să-și plătească, la rândul lor, furnizorii de la care au cumpărat echipamentele din cadrul proiectelor.

MIPE subliniază că termenul până la care IMM-urile trebuia să facă plata către furnizori era de 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Numai că acum antreprenorii se plâng că au primit plățile de la MIPE foarte târziu, pe 28 și chiar pe 29 decembrie 2023, date care au picat în zile de joi, respectiv, vineri. Pe urmă au venit weekendul și, odată cu el, Revelionul de atunci.

Plățile s-au efectuat prin Trezoreria statului, iar antreprenorii IMM n-au mai avut timp suficient să facă, la rândul lor, plățile către furnizori, pentru că Trezoreria s-a închis, neavând nici mijloace electronice de operațiuni.

Unul dintre solicitanți a explicat, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, că operațiunile de la Trezorerie se procesează doar fizic, în 1-2 zile, iar transferurile între conturile de subvenții necesită și timp suplimentar.

Astfel, oamenii au ratat termenul de 31 decembrie 2025, iar acum statul român le cere banii înapoi.

De partea cealaltă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se apără și subliniază că „cheltuielile plătite de către beneficiar după data de 31.12.2023 nu sunt eligibile” „În momentul semnării contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu legislația europeană și națională aplicabile” - a precizat MIPE, într-un document intrat în posesia StartupCafe.ro.

Unul dintre antreprenorii afectați de recuperarea de ajutoare s-a plâns că pe data de 29 decembrie 2023, ultima zi posibilă de plată către furnizori, la ora 10 el nu avea încă banii de la MIPE și nu a mai putut efectua plata către furnizor, decât după Anul Nou.

Aici, MIPE susține că prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 5.389/2023, „atât instituțiile publice cât și persoanele juridice puteau efectua plăți până la 29 decembrie 2023, ora 15:00”.

„Toate cheltuielile efectuate de beneficiarii POC în cadrul Acțiunii 411 și 411 bis după data de 31 decembrie 2023 revin în sarcina exclusivă a beneficiarilor” - mai subliniază MIPE.