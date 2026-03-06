Skip to content

Startup Nation: Răspunsul Ministerului Economiei în problema pragului crescut la mijloacele fixe

MEDAT-StartupNation
MEDAT-StartupNation
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
EuSEE logo

Ministerul Economiei a promis, într-un răspuns transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va analiza problema pragului crescut la mijloacele fixe de la 2.500 la 5.000 de lei prin pachetul de relansare economică introdus de Guvernul Bolojan, astfel încât firmele care cer finanțarea de 50.000 EUR prin programul Startup Nation să fie tratate egal.

„Având în vedere faptul că în acest moment există aplicanți persoane juridice care și-au fundamentat planurile de cheltuieli din cererile de finanțare deja depuse în aplicație raportându-se la valoarea de maximum 2.500 lei pentru mijloace fixe, se va analiza modalitatea prin care, în calitate de administrator de program, să acordăm drepturi egale tuturor aplicanților. Aceste aspecte vor fi comunicate imediat ce la nivelul instituției se va lua o decizie privind completarea procedurii de implementare a Programului” - a transmis, pentru StartupCafe.ro, Ministerul Economiei, într-o adresă semnată de ministrul Irineu Darău.

De la 1 octombrie 2025 până în prezent s-au strâns  3375 de firme nou-înființate de absolvenții de cursuri de antreprenoriat din programul Startup Nation înscrise la ajutoarele de maximum 50.000 EUR fiecare, din care circa 3.200 de firme s-au înscris la finanțare înainte de publicarea OUG 8/2026 (pachetul de redresare) în Monitorul Oficial.

Firmele care au depus planurile de cheltuieli în baza procedurii de implementare a programului au prevăzut achiziții de mijloace fixe în baza pragului vechi, de 2500 de lei. 

La alte programe de finanțare europeană, așa cum am arătat pe StartupCafe, în cazul unor proiecte aflate în evaluare, antreprenorii au fost puși de autorități să își asume din banii proprii, drept cheltuieli neeligibile, achizițiile de bunuri cu valori între 2.500 și 5.000 de lei, pentru că nu se mai încadrează la mijloace fixe, după ce Guvernul a majorat pragul. 

La Start-Up Nation, proiectele nu au intrat încă în evaluare și nu putem ști ce prag pentru mijloacele fixe va lua Ministerul Economiei în considerare pentru firmele care s-au înscris la finanțare înainte de creșterea pragului la mijloacele fixe.

În procedura actuală a Startup Nation, se precizează că „activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă individual fac parte din categoria mijloacelor fixe, cu excepția cheltuielilor cu semnătura electronică, cu înființarea întreprinderii, cu tablete, telefoane și plăcuțele informative”. 

De asemenea, procedura menționează că „prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe (...)”. „În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță”. 

Procedura Startup Nation mai prevede că este cheltuială eligibilă „achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr. 2139/2004”. 

Reamintim că articolul 7 al OUG 8/2026 crește valoarea de intrare a mijloacelor fixe, de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare.

Astfel, acum, mijlocul fix amortizabil este o imobilizare corporală care îndeplinește următoarele condiții, conform Codului fiscal (art. 28, alin 2):

  • a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
  • b) la data intrării în patrimoniul contribuabilului, are o valoare fiscală egală sau mai mare decât suma de 5.000 lei;
  • c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Programul Startup Nation, ediția a patra, a fost prevăzut cu o alocare totală de circa 450 de milioane de euro, din care aprox. 360 de milioane de euro din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Restul de bani trebuie să vină de la bugetul de stat.

EU flag
Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

