Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru pachetul 2 de reforme, care include și proiectul de lege care modifică, printre altele, Legea 31/1990 a societăților și Codul fiscal.

Textul final al proiectului Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost modificat în prealabil cu amendamente admise, iar apoi premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunederea pentru actul normativ.

Opoziția are la dispoziție 3 zile să depună moțiune de cenzură. Dacă moțiunea va fi respinsă, legea va fi considerată adoptată și va merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. De asemenea, Curtea Constituțională poate fi sesizată.

Una dintre prevederile legii pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, în forma sa finală, se referă la capitalul social minim pentru SRL-uri (modificarea Legii 31/1990):

Art. VI. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea minimã a capitalului social al societăților cu rāspundere limitată se stabilește în funcţie de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, respectiv în cazul societăţilor care au înregistrat o cifră de afaceri netā peste 400.000 lei, valoarea minimã a capitalului social este de 5.000 lei.

(2) In cazul societătilor cu raspundere limitată nou înființate, valoarea minima capitalului social este de 500 de lei.

(3) Valoarea minimă a capitalului social se majorează până la finalul exercițiului financiar următor celui în care se constată creșterea cifrei de afaceri nete raportată prin situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent.

(4) Valoarea capitalului social stabilită potrivit alin. (1) rămâne nemodificată, în cazul diminuării cifrei de afaceri nete raportată prin situațiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent.

(5) Cu excepţia cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților cu răspundere limitată prevăzute la alin. (1) uu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este menţinută la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prevăzut la alin. (1) prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii.

(6) Societăţile cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerţului îşi vor majora capitalul social stabilit în condiţiile alin.(1) prin modificarea actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) În cazul societăților cu răspundere limitată care îşi majorează capitalul social până la data de 31 decembrie 2026, conform prevederilor alin.(1), tariful de publicare a actului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, prin care se prevede această majorare se reduce cu 50% faţă de valoarea în vigoare la momentul publicării. Reducerea se aplică numai în cazul în care modificarea vizează exclusiv majorarea capitalului social pentru implementarea prevederilor alin.(1).

(8) În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu şi-a completat capitalul social în termenul prevăzut la alin. (6), la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerţului, tribunalul va pronunţa dizolvarea societății.

(9) Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege. Prevederile art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Pachetul de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunerea, luni, mai cuprinde alte 4 legi:

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu:

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii:

Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:

Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome: