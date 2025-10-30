Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare

Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în cadrul a 3 scheme PNRR. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat listele cu firmele și ONG-urile contracate, documete din care rezultă sute de milioane de euro bugetați inițial pentru IMM-uri se mută către alte obiective.
MIPE a anunțat recent că a finalizat procesul de semnare a contractelor de finanțare pentru măsurile dedicate digitalizării mediului privat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din analiza StartupCafe asupra acestor liste, rezultă că cel puțin 250 de milioane de euro bugetați inițial nu se mai consumă în cadrul schemelor de digitalizare a IMM-urilor.
„Banii se redistribuie pe alte tipuri de investiții”, a explicat, joi, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o declarație pentru StartupCafe.ro.
Reamintim că România a renegociat PNRR-ul cu Comisia Europeană, țara noastră asumându-și pierderea unei alocări de aproape 7 miliarde de euro, din componenta de împrumuturi, pentru că nu mai aveam timp să terminăm proiectele până la termenul final de 31 august 2026.
Alocarea totală PNRR rămasă acum pentru România este de 21,62 miliarde EUR (13,56 mld. Euro sub formă de granturi și 8.06 mld. Euro sub formă de împrumuturi).
În cadrul acestor renegocieri, s-au mutat o serie de obiective de pe partea de credite pe partea de fonduri nerambursabile, pentru ca România să nu piardă din granturi, asumându-și pierderea de împrumuturi.
Situația finanțărilor pentru digitalizarea mediului privat: IMM non-IT, IMM non-IT+firmă IT, ONG
În data de 22.10.2025, s-a semnat ultimul contract ONG, în limita bugetului aprobat, pentru implementarea proiectelor depuse în cadrul Componentei 7, Investiția 9.
Rezultatele de etapă, la contractarea celor 3 măsuri de sprijin pentru digitalizare, prin PNRR, sunt urmtoarele:
- 211 contracte de finanțare cu valoare totală a ajutorului financiar nerambursabil de 62,78 milioane lei, au fost încheiate pentru digitalizarea ONG-urilor. În perioada 29 aprilie-23 mai 2024, ONG-urile au depus 1.017 proiecte pentru granturile PNRR de câte 25.000-70.000 EUR pe proiect. Descarcă de AICI lista ONG-urilor contractate.
- Pentru digitalizarea IMM-urilor non-IT au fost semnate 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR). Se dau ajutoare nerambursabile de câte 20.000-100.000 EUR fiecare. Astfel, MIPE a contractat sub numărul pe care și l-a propus inițial, de 5.384 contracte care trebuia sa fie semnate. În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget total de aproape 350 de milioane EUR. Prin urmare, doar jumătate din bugetul disponibil se poate consuma în această linie de finanțare PNRR, prin contractele semnate. Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR.
- Pentru digitalizare avansată a IMM, au fost contractate 52 de proiecte depuse de IMM-uri non-IT în parteneriat cu firme IT. Valoarea totală a ajutoarelor cuprinse în contractele de finanțare semnate este de 257,1 milioane lei (cca 51 milioane EUR). MIPE își propusese inițial să semneze 108 contracte de finanțare cu IMM-urile selectate. Aici se dau fonduri de câte 500.000-3 milioane EUR pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate. Bugetul total disponobil era de 150 milioane EUR, din care se poate cheltui abia o treime, conform contractelor semnate. Descarcă de AICI lista proiectelor contractate la grantul de max. 3 milioane EUR pentru digitalizare avansată.
Descarcă cele 3 liste și de aici.
Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor IMM de max. 100.000 EUR
MIPE a anunțat și o măsură cerută de IMM-uri, ca urmare a întârzierilor birocratice din procedurile de evaluare și contractare a proiectelor cu granturi de max. 100.000 EUR: prelungirea perioadei de implementare.
„Pentru ca IMM-urile să dispună de timpul necesar finalizării cu succes a tuturor proiectelor, s-au realizat demersurile necesare astfel încât beneficiarii granturilor de până la 100.000 euro să poată solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor până la 29 mai 2026” - a precizat MIPE.
„De asemenea, s-a concretizat posibilitatea autorizării cererilor de transfer la nivelul MIPE, în prezent fiind în derulare preluarea unei părți din activitățile de verificare de la partenerii bancari”, a adăugat ministerul.
Și ONG-urile au cerut prelungirea perioade de implementare a proiectelor.