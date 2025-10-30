Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare

Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în cadrul a 3 scheme PNRR. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat listele cu firmele și ONG-urile contracate, documete din care rezultă sute de milioane de euro bugetați inițial pentru IMM-uri se mută către alte obiective.

MIPE a anunțat recent că a finalizat procesul de semnare a contractelor de finanțare pentru măsurile dedicate digitalizării mediului privat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din analiza StartupCafe asupra acestor liste, rezultă că cel puțin 250 de milioane de euro bugetați inițial nu se mai consumă în cadrul schemelor de digitalizare a IMM-urilor.

„Banii se redistribuie pe alte tipuri de investiții”, a explicat, joi, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o declarație pentru StartupCafe.ro.

Reamintim că România a renegociat PNRR-ul cu Comisia Europeană, țara noastră asumându-și pierderea unei alocări de aproape 7 miliarde de euro, din componenta de împrumuturi, pentru că nu mai aveam timp să terminăm proiectele până la termenul final de 31 august 2026.

Alocarea totală PNRR rămasă acum pentru România este de 21,62 miliarde EUR (13,56 mld. Euro sub formă de granturi și 8.06 mld. Euro sub formă de împrumuturi).

În cadrul acestor renegocieri, s-au mutat o serie de obiective de pe partea de credite pe partea de fonduri nerambursabile, pentru ca România să nu piardă din granturi, asumându-și pierderea de împrumuturi.

Situația finanțărilor pentru digitalizarea mediului privat: IMM non-IT, IMM non-IT+firmă IT, ONG

În data de 22.10.2025, s-a semnat ultimul contract ONG, în limita bugetului aprobat, pentru implementarea proiectelor depuse în cadrul Componentei 7, Investiția 9.

Rezultatele de etapă, la contractarea celor 3 măsuri de sprijin pentru digitalizare, prin PNRR, sunt urmtoarele:

Descarcă cele 3 liste și de aici.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor IMM de max. 100.000 EUR

MIPE a anunțat și o măsură cerută de IMM-uri, ca urmare a întârzierilor birocratice din procedurile de evaluare și contractare a proiectelor cu granturi de max. 100.000 EUR: prelungirea perioadei de implementare.

„Pentru ca IMM-urile să dispună de timpul necesar finalizării cu succes a tuturor proiectelor, s-au realizat demersurile necesare astfel încât beneficiarii granturilor de până la 100.000 euro să poată solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor până la 29 mai 2026” - a precizat MIPE.

„De asemenea, s-a concretizat posibilitatea autorizării cererilor de transfer la nivelul MIPE, în prezent fiind în derulare preluarea unei părți din activitățile de verificare de la partenerii bancari”, a adăugat ministerul.

Și ONG-urile au cerut prelungirea perioade de implementare a proiectelor.