Startup-ul francez Mistral, investiție de 1,2 miliarde EUR în centre de date pentru AI, în Suedia

Startup-ul de inteligență artificială Mistral, răspunsul Europei la companii ca OpenAI (ChatGPT) și Anthropic (Claude), va construi centre de date în Suedia, prima investiție în afara Franței, potrivit CNBC.

Anunțul vine în contextul în care Europa se grăbește să construiască infrastructura necesară pentru a alimenta instrumentele AI în curs de dezvoltare rapidă, în timp ce încearcă să-și construiască suveranitatea tehnologică.

Fondurile vor facilita dezvoltarea centrelor de date pentru AI, a capacității avansate de calcul și a capabilităților localizate de inteligență artificială, a spus firma.

Ca parte a investiției, Mistral va colabora cu firma suedeză EcoDataCenter pentru a implementa calcul AI „la scară largă”, marcând prima investiție a startup-ului în afara Franței. Facilitatea este programată să se deschidă în 2027 și va sprijini dezvoltarea și operarea modelelor AI Mistral.

Despre Mistral am mai scris pe site. Startup-ul a fost fondat în anul 2023 de Arthur Mensch, Guillaume Lample și Timothee Lacroix.

Arthur Mensch, CEO-ul Mistral AI, este absolvent al Politehnicii din Paris, doctorand și fost cercetător pentru Deepmind Paris, divizia de cercetare în zona de inteligență artificială a Google.

Startup-ul, susţinut de gigantul american Microsoft, este specializat în dezvoltarea de modele AI cu „greutăţi deschise” (open-weight), adică sisteme ale căror „parametri”, ajustaţi în timpul antrenării pentru a îmbunătăţi performanţa, sunt publici şi pot fi modificaţi.

Mistral a obținut o finanțare de 1,7 miliarde EUR la începutul lunii septembrie 2025, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Runda a fost condusă atunci de gigantul olandez din domeniul semiconductorilor ASML, cu participarea Andreessen Horowitz (a16z), DST Global, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed și NVIDIA.

„Această investiție reprezintă un pas concret spre construirea capabilităților independente în Europa, dedicate AI”, a declarat Arthur Mensch, directorul general al Mistral, într-un comunicat.

„Prin livrarea unei oferte complet verticale cu date procesate și stocate local, consolidăm autonomia strategică și competitivitatea Europei. Aceasta pune bazele unui cloud european de IA care poate servi industriile, instituțiile publice și cercetătorii la scară largă”, a adăugat Mensch.

Deși este un producător de LLM-uri bine finanțat, strângând 2,8 miliarde EUR în total, compania se află în spatele americanilor ca OpenAI, care ar fi aproape de o finanțare de 100 miliarde dolari, și Anthropic, care a semnat o foaie de condiții pentru o nouă rundă de finanțare de 10 miliarde dolari.