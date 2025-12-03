Francezii de la Mistral lansează noi modele AI pentru a ţine pasul cu OpenAI (ChatGPT) şi Google (Gemini)

Startupul francez Mistral a anunţat o nouă suită de modele de inteligenţă artificială, într-o perioadă în care laboratoarele din întreaga lume accelerează competiţia pentru a rămâne în fruntea cercetării şi a-şi consolida liniile comerciale, transmite CNBC, citat de News.ro.

Lansarea anunțată marți vine la scurt timp după noile modele prezentate de Google, DeepSeek şi alţi jucători globali.

Pachetul prezentat de Mistral include un model mare, pe care compania îl descrie drept ”cel mai bun model multimodal şi multilingv cu greutăţi deschise din lume”, precum şi un model mic, destinat utilizării în robotică, dispozitive mobile, maşini şi drone.

Fondată în 2023, Mistral a devenit unul dintre liderii europeni ai industriei AI. În septembrie, compania a atras o rundă de finanţare de 1,7 miliarde de euro, la care ASML a contribuit cu 1,3 miliarde de euro, iar Nvidia s-a alăturat ca investitor.

Evaluarea startupului a urcat astfel la 11,7 miliarde de euro, după ce anterior fusese sprijinit de Microsoft şi Andreessen Horowitz.

Compania afirmă că noul model mare, Mistral 3, oferă capabilităţi avansate pentru asistenţi AI, sisteme bazate pe recuperare de informaţii, sarcini ştiinţifice şi fluxuri complexe de lucru la nivel enterprise. De cealaltă parte, modelul compact, Ministral 3, este suficient de mic pentru a rula pe un singur GPU, reducând costurile şi permiţând iteraţii rapide – o soluţie optimizată pentru aplicaţii din lumea reală, unde latenţa redusă şi eficienţa sunt esenţiale.

Potrivit companiei, modelele mici pot depăşi performanţa celor mari în fluxuri specializate şi pot fi adaptate pentru rezultate de vârf pe domenii bine definite. Mistral vede această abordare drept un pas către ”o eră a inteligenţei distribuite”, unde performanţa nu mai depinde exclusiv de dimensiunea modelelor.

Noile lansări au loc într-un moment în care Mistral încearcă să îşi extindă agresiv activitatea comercială, pentru a susţine evaluarea de aproape 12 miliarde de euro. Compania a anunţat recent un acord cu banca HSBC, care va folosi modelele Mistral pentru analiză financiară, traduceri şi automatizare.

Startupul a semnat deja contracte de sute de milioane de dolari cu mai multe corporaţii şi explorează tot mai activ achiziţii, în timp ce rivalii americani îşi întăresc, la rândul lor, prezenţa în Europa.

Anthropic, evaluată la 183 de miliarde de dolari, şi OpenAI, cotată recent la aproximativ 500 de miliarde de dolari în tranzacţii secundare, vor deschide noi birouri europene în 2025, accentuând competiţia pentru dominanţa globală în domeniul inteligenţei artificiale.