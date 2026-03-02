Honor prezintă pe larg telefonul cu un braț robotic, un robot umanoid și alte dispozitive

Producătorul de electronice Honor, desprins din Huawei, prezintă la evenimentul MWC 2026 de la Barcelona telefonul Robot Phone, lansează noul pliabil Magic V6 și primul său robot umanoid, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

După ce a fost arătat prima dată anul trecut, Honor Robot Phone este detaliat de producător ca fiind un dispozitiv care „mută inteligența artificială din software în mișcarea fizică”. Conceptul transformă smartphone-ul dintr-un obiect static într-un dispozitiv capabil să își ajusteze singur unghiul de filmare, să urmărească utilizatorul și să comunice prin gesturi expresive.

Telefonul permite apeluri video AI din orice unghi, menține automat utilizatorul în cadru printr-un sistem de control al mișcării de nivel robotic și poate reacționa natural, prin mișcări ale „capului”, înclinări sau sincronizare cu ritmul muzicii.

Arhitectura mecanică susține stabilizarea pe trei axe pentru mișcări fluide chiar și în scenarii dinamice.

Capabilitățile video sunt completate de modul Super Steady Video și AI Object Tracking, care urmărește subiectele în timp real, precum și de funcția AI SpinShot, ce permite rotații inteligente la 90° și 180° pentru tranziții cinematice realizate chiar și cu o singură mână.

Telefonul are o cameră de 200 MP cu un sistem gimbal stabilizat.

Honor Magic V6

Noul telefon pliabil are o baterie de 6.600 mAh într-un format subțire. Producătorul spune că Magic V6 are o grosime de 8,75 mm în poziția închis, iar acesta este protejat împotriva apei și prafului cu certificări IP68 și IP69.

Magic V6 are două ecrane LTPO 2.0, un display exterior de 6,52 inch și un ecran interior de 7,95 inch, cu rată de refresh adaptivă într 1 și 120Hz și luminozitate HDR de până la 6.000 niți.

Panoul pliabil folosește sticlă flexibilă ultra-subțire certificată SGS care reduce vizibil pliul, cu 44% mai mic față de generația anterioară. Stratul anti-reflexie reduce reflexia până la 1,5%, iar tehnologia 4320Hz PWM și AI Defocus Display cresc confortul vizual.

Funcțiile AI pentru productivitate optimizează multitasking-ul și comunicarea pe ecranul extins, iar instrumentele cross-ecosystem permit integrarea fluidă, inclusiv în relație cu ecosistemul Apple.

Magic V6 este primul pliabil echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 și sistem avansat de răcire cu cameră de vapori, ceea ce asigură performanță constantă pentru gaming și sarcini complexe.

Primul robot umanoid al Honor și alte dispozitive

La MWC 2026, Honor a prezentat și primul său robot umanoid, conceput ca asistent pentru scenarii din viața reală, de la suport în procesul de cumpărare până la inspecții la locul de muncă și rol de companion digital.

De asemenea, compania a prezentat și tableta MagicPad 4, echipată cu Snapdragon 8 Gen 5, un design subțire de 4,8 mm și un ecran OLED 3K cu rată de refresh de 165Hz. Honor spune că tableta are o nouă opțiune pentru dezvoltatori, care permite asistentul OpenClaw AI.

Laptopul MagicBook Pro 14 este echipat cu procesoare Intel Core Ultra Series 3 și un ecran OLED de 14,6 inch, pe lângă funcții AI.