OpenAI investește în startup-ul de cipuri cerebrale fondat de Sam Altman

Firma de inteligență artificială OpenAI investește în Merge Labs, startup-ul fondat de Sam Altman care vrea să rivalizeze cu Neuralink al Elon Musk, potrivit TechCrunch.

Nu au fost făcute publice detaliile investiției, dar o sursă familiară cu subiectul a confirmat pentru sursa citată că investiția OpenAI a reprezentat cea mai mare parte din totalul rundei seed de 250 milioane dolari.

Valoarea startup-ului fondat de directorul general OpenAI este de 850 milioane dolari în urma rundei de finanțare.

Merge Labs se definește ca „un laborator de cercetare cu misiunea pe termen lung de a face legătura între inteligența biologică și cea artificială pentru a maximiza capacitatea, agenția și experiența umană”, conform primei postări de pe site-ul oficial.

Față de soluția pe care Neuralink o testează, de cipuri care folosesc electrozi pentru a se conecta cu neuronii din creier, Merge spune că dezvoltă tehnologii care se conectează cu neuronii prin molecule, care transmit și primesc informații prin modalități de acoperire profundă precum ultrasunetele și evită implanturile în țesutul cerebral.

Din echipa de fondatori mai fac parte, pe lângă Sam Altman, Tyson Aflalo, Alex Blania, Sandro Herbig, Sumner Norman și Mikhail Shapiro.

Alex Blania și Sandro Herbig vin de la Tools for Humanity, cunoscută pentru proiectul World (Blania este CEO, iar Herbig este lider de produs și inginerie), Tyson Aflalo și Sumner Norman sunt cofondatori ai unei firme de tehnologie neurală, Forest Neurotech, și Mikhail Shapiro este cercetător la CalTech.

„Interfețele creier-calculator (BCI) reprezintă o frontieră nouă și importantă. Deschid noi modalități de a comunica, învăța și interacționa cu tehnologia. BCI-urile vor crea o modalitate naturală, centrată pe om, pentru ca oricine să interacționeze fără cusur cu AI-ul. De aceea OpenAI participă la runda seed a Merge Labs”, a scris OpenAI într-o postare pe blog.

Ca parte a acordului, OpenAI va colabora cu laboratorul la modele științifice de bază și alte instrumente de frontieră pentru a „accelera progresul”.