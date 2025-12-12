Proiectul World (fost WorldCoin), co-fondat de Sam Altman (OpenAI), lansează funcții de „super-aplicație” pentru transfer de crypto și altele

World, proiectul de verificare a identității prin iris, co-fondat de Sam Altman, care deține OpenAI, lansează o nouă versiune a aplicației, care conține funcționalități ca mesagerie criptată și capabilități extinse de transfer de criptomonede, potrivit TechCrunch.

Proiectul World a fost creat de startup-ul Tools for Humanity în 2019 și a lansat inițial aplicația în 2023. Premisa startup-ului era că, într-o lume tulburată de falsificări digitale generate de AI, speră să creeze instrumente digitale „proof of human” care să ajute la separarea oamenilor de boți.

World Chat, noua funcție de mesaje din „super-aplicație”, folosește criptare end-to-end pentru a menține conversațiile utilizatorilor în siguranță, echivalentă cu soluția Signal, au spus fondatorii, și folosește bule de dialog codificate pe culori pentru a alerta utilizatorii dacă persoana cu care vorbesc a fost verificată sau nu de sistemul World.

De asemenea, noua versiune cuprinde și un sistem extins de plată digitală care permite utilizatorilor de aplicații să trimită și să primească criptomonede.

World funcționează ca un „portofel digital” de ceva vreme, dar cea mai nouă versiune a aplicației include capabilități mai largi. Folosind conturi bancare virtuale, utilizatorii pot primi și salarii direct în World App și pot face depuneri din conturile lor bancare, ambele putând fi apoi convertite în criptomonede.

Pentru această funcție, nu este nevoie neapărată de verificare din partea sistemului World.

Sistemul de verificare a identității dezvoltat de startup este bazat pe scanarea ochilor la unul dintre birourile companiei, unde Orb, un dispozitiv mare de verificare, transformă irisul persoanei într-un cod digital unic și criptat.

Acest cod, World ID, poate fi apoi folosit de persoană pentru a interacționa cu ecosistemul serviciilor World, care sunt disponibile prin aplicație. Tools for Humanity susține că a scanat mai puțin de 20 de milioane de oameni, cu toate că Sam Altman a spus în trecut că vrea ca proiectul să scaneze ochii a 1 miliard de oameni.

(Disclaimer: Acest articol nu reprezintă o sugestie de investiție în criptomonede).