Sam Altman (OpenAI), în proces de a fonda un potențial rival pentru startup-ul Neuralink, de implanturi cerebrale

Antreprenorul Sam Altman, directorul general OpenAI, este în proces de a fonda un nou startup de interfață creier-computer numit Merge Labs, potrivit unor surse FT, citate de TechCrunch.

Startup-ul ar urma să fie evaluat la 850 milioane dolari. Discuțiile încă sunt în fază incipientă, iar OpenAI nu s-a angajat încă să participe în noua firmă, conform unei surse anonime.

Merge Labs lucrează, de asemenea, cu Alex Blania, care conduce Tools for Humanity, fostul World, proiectul de identificare digitală al lui Altman care „permite oricui să-și verifice umanitatea”, după cum descrie compania.

Merge Labs vrea să concureze cu Neuralink, startup-ul deținut de miliardarul Elon Musk, fondat în anul 2016. Firma lui Musk a strâns recent o finanțare de 600 milioane dolari la o valoare de 9 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Startup-ul Neuralink deja testează produsul cu persoane care suferă de paralizie severă. Scopul său este de a le permite să controleze dispozitivele cu gândurile lor.

Elon Musk s-a numărat printre fondatorii OpenAI și a fost parte din companie până în anul 2019, când nu s-a înțeles cu asociații asupra planurilor de dezvoltare, dar Altman a rămas la conducerea startup-ului, ocupând funcția de CEO.