Mișcarea „extrem de neobișnuită” a Tesla pe final de an, când era clar că producătorul de mașini electrice al lui Elon Musk va fi depășit de chinezii de la BYD

Constructorul de mașini electrice Tesla a publicat estimările analiștilor privind vânzările pe ultimul trimestru din 2025 înainte de a avea cifrele finale, mișcare considerată de un fost investitor în compania lui Elon Musk ca „extrem de neobișnuită”, scrie Business Insider.

La începutul săptămânii, Tesla a dat un comunicat de presă cu estimările, pentru prima dată în istoria sa, iar previziunile arată că producătorul american este pe cale să înregistreze o scădere a vânzărilor pentru al doilea an consecutiv.

Predicțiile indică vânzări de aproape 423.000 de vehicule, cu 14,6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, față de așteptările de peste 440.000 de vehicule.

Vineri, compania ar fi trebuit să anunțe cifrele oficiale. Oficialii companiei nu au răspuns la întrebările pe marginea comunicatului emis luni.

„Este foarte neobișnuit ca Tesla să trimită un comunicat de presă cu estimări de livrare trimestrială”, a declarat Gary Black, partener manager la Future Fund, care și-a vândut participațiile deținute în luna mai.

Black estimează că vânzările reale ar putea fi chiar mai mici decât estimările, cel mai probabil 420.000 de unități.

Totuși, investitorii rămân optimiști, notează Business Insider. Prețul acțiunilor Tesla au atins un nivel record luna aceasta, datorită anunțului privind implicarea companiei în domeniul „robotaxi”, însă afacerea principală, cu vehicule electrice, a avut de suferit.

Al doilea an de declin consecutiv

Tesla a fost puternic afectată de prăbușirea vânzărilor de mașini electrice după expirarea ajutorului guvernamental de 7.500 de dolari pentru achiziția de mașini electrice, în luna septembrie.

Vânzările companiei în SUA au ajuns în noiembrie la cel mai scăzut nivel din 2022, în ciuda lansării unor versiuni mai ieftine ale vehiculelor electrice Model 3 și Y - cel mai bine vândute ale Tesla.

Lucrurile nu au mers cu mult mai bine în afara SUA, din cauza concurenței acerbe a producătorilor chinezi, care au lansat vehicule electrice de înaltă tehnologie la prețuri extrem de mici.

De altfel, analiștii estimează că producătorii chinezi de la BYD vor depăși anul acesta Tesla și vor devenii liderii mondiali ai vânzărilor de mașini electrice.

În Europa, vânzările producătorului auto american s-au prăbușit cu aproape 30% de la începutul anului, pe fondul reacțiilor negative față de intervențiile politice ale lui Musk.

Scăderea economică a plasat Tesla într-o cursă contra cronometru pentru a evita al doilea an de declin al vânzărilor.

Tesla a lansat o serie de stimulente în SUA și face eforturi pentru a introduce tehnologia sa Full Self-Driving în China și Europa, dar estimările spun că producătorul va încheia anul cu peste 100.000 de vehicule mai puțin decât în 2024, mai notează Business Insider.























