Nvidia va investi până la 100 miliarde dolari în OpenAI (ChatGPT)

Producătorul american de cipuri Nvidia a anunţat că vrea să investească până la 100 miliarde dolari în startup-ul de inteligenţă artificială OpenAI, în baza unui nou acord strategic, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Parteneriatul vine într-un context de competiţie acerbă între giganţii tehnologici şi startup-uri pentru acces la resurse energetice şi cipuri esenţiale dezvoltării AI.

Cele două companii au prezentat o scrisoare de intenţie pentru un parteneriat de referinţă, care prevede utilizarea unor cipuri Nvidia cu o capacitate cumulată de cel puţin 10 gigawaţi în următoarele săptămâni, iar prima fază de implementare este programată să intre în funcţiune în a doua jumătate a anului 2026.

Anunţul vine la câteva zile după ce Nvidia s-a angajat să investească 5 miliarde dolari în producătorul de cipuri Intel, aflat în dificultate.

Nvidia a ajuns în luna iulie la valoarea istorică de 4.000 miliarde dolari, odată cu creșterea indicilor bursieri, așa cum am mai scris pe site.