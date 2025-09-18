Nvidia investește 5 miliarde dolari în acțiuni în producătorul de cipuri Intel

Producătorul american de cipuri pentru calculator și electronice Intel anunță un parteneriat cu gigantul în procesoare grafice și inteligență artificială Nvidia, prin care cele două companii vor colabora pentru mai multe produse, iar Nvidia va investi 5 miliarde dolari.

Acordul presupune că cele două companii vor dezvolta în comun mai multe generații de produse personalizate pentru centre de date și PC-uri care accelerează aplicațiile și sarcinile de lucru pe piețele hiperscale, enterprise și consumer, se arată într-un comunicat.

Cei doi giganți IT vor integra „punctele forte ale inteligenței artificiale NVIDIA și ale calculului accelerat cu tehnologiile CPU de top ale Intel și ecosistemul x86” în soluții pentru clienți.

Pentru centrele de date, Intel va construi procesoare personalizate pe care Nvidia le va integra în platformele sale de infrastructură AI și le va oferi pe piață, iar pentru consumatori, compania va va construi și va oferi pe piață x86 system-on-chips (SOC) care integrează GPU-uri NVIDIA.

Nvidia va investi 5 miliarde de dolari în acțiunile ordinare ale Intel la un preț de achiziție de 23,28 dolari pe acțiune.

Compania de procesoare grafice și inteligență artificială Nvidia a ajuns în luna iulie la valoarea istorică de 4.000 miliarde dolari, odată cu creșterea indicilor bursieri, așa cum am mai scris pe site.

De cealaltă parte, Intel se află într-o perioadă de schimbări încă de anul trecut, când fostul director general Pat Gelsinger s-a pensionat, iar în locul său a venit, în luna martie 2025, Lip-Bu Tan. Acesta s-a confruntat cu critici din partea oficialilor aleși din SUA, inclusiv de președintele Donald Trump, care i-a cerut demisia din cauza îngrijorărilor legate de legăturile sale cu China, conform Reuters.

Acest lucru a dus la o întâlnire organizată rapid la Washington, care s-a încheiat cu Intel oferind guvernului SUA o participație de 10% în companie.