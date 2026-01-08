Nu e de joacă! Magazin online de jucării, amendat cu 3.000 de euro pentru că a trimis e-mailuri nesolicitate unui client

Comerciantul de jucării Money Seeds (COBI) a fost amendat cu suma totală de 3.000 de euro de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la plângerea unei persoane, care a reclamat că magazinul online i-a trimis e-mailuri comerciale nesolicitate, deși s-a opus primirii lor.

„Petentul a solicitat în mod repetat ștergerea datelor sale, dar nu a primit răspuns. În cursul investigației, s-a constatat că operatorul a prelucrat adresa de e-mail a petentului în vederea transmiterii de comunicări comerciale, deși acesta își exprimase anterior opoziția”, se arată într-un comunicat al instituției.

De asemenea, firma a fost obligată să ia unele măsuri corective: să răspundă clientului nemulțumit, conform legii, și să ia măsuri tehnice prin care să se asigure că doar cei care și-au dat acordul pot primi reclame.

Firma este o afacere de familie din Afumați (Ilfov) cu o cifră anuală de afaceri de aproape 200.000 de euro. Antreprenorii au dezvoltat și alte afaceri mai bănoase, cum ar fi producția de băuturi răcoritoare și comerț cu cafea, ceai, cacao și condimente.





