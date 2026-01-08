Skip to content

Nu e de joacă! Magazin online de jucării, amendat cu 3.000 de euro pentru că a trimis e-mailuri nesolicitate unui client

Nu e de joacă! Magazin online de jucării, amendat cu 3.000 de euro pentru că a trimis e-mailuri nesolicitate unui client
Sursă: © Ana Baraulia | Dreamstime.com

Comerciantul de jucării Money Seeds (COBI) a fost amendat cu suma totală de 3.000 de euro de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la plângerea unei persoane, care a reclamat că magazinul online i-a trimis e-mailuri comerciale nesolicitate, deși s-a opus primirii lor. 

„Petentul a solicitat în mod repetat ștergerea datelor sale, dar nu a primit răspuns. În cursul investigației, s-a constatat că operatorul a prelucrat adresa de e-mail a petentului în vederea transmiterii de comunicări comerciale, deși acesta își exprimase anterior opoziția”, se arată într-un comunicat al instituției.

De asemenea, firma a fost obligată să ia unele măsuri corective: să răspundă clientului nemulțumit, conform legii, și să ia măsuri tehnice prin care să se asigure că doar cei care și-au dat acordul pot primi reclame. 

Firma este o afacere de familie din Afumați (Ilfov) cu o cifră anuală de afaceri de aproape 200.000 de euro. Antreprenorii au dezvoltat și alte afaceri mai bănoase, cum ar fi producția de băuturi răcoritoare și comerț cu cafea, ceai, cacao și condimente. 


Afaceri

chirie_euro_bani_chei

Asociație românească pentru proprietarii care fac un ban din închirierea apartamentelor în regim hotelier sau pe termen lung

Dan Ostahie- Altex

Dan Ostahie (Altex) cumpără spațiile centrului comercial dezvoltat pe fosta platformă UPET din Târgoviște. Ce mari investiții în retail se anunță în 2026

Aplicația Spotify pe iPhone și iPad

Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și anunță că a investit peste 10 miliarde dolari în podcasturi

Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Povestea unui startup cu fotovoltaice ale cărui conexiuni duc la Kremlin și Casa Albă

Thumbnail

Fondul de investiții MidEuropa cumpără un pachet majoritar în compania Romanian Business Consult (RBC)

Beniamin Mincu, CEO MultiversX

Compania sibiană MultiversX, fostă Elrond, a intrat în restructurare: „Redimensionăm operațiunile din România”. AI și piața crypto, cauzele invocate. EGLD a început anul 2026 la un preț sub 6 dolari

Mișcarea „extrem de neobișnuită” a Tesla pe final de an, când era clar că producătorul de mașini electrice al lui Elon Musk va fi depășit de chinezii de la BYD