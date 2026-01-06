Marketing involuntar: Treningul Nike purtat de Maduro s-a viralizat pe internet. Prețul ajunge la 600 lei în România

Căutările pe Google ale unui trening al mărcii Nike au „explodat” după ce preşedintele american Donald Trump a postat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, o imagine cu omologul său venezuelean răpit, încătuşat, cu ochii acoperiţi şi căşti pe urechi, la bordul navei de asalt amfibie de tip Wasp USS Iwo Jiwa, scrie News.ro.

La doar câteva ore după postare, popularitatea treningului pe care-l purta Maduro a crescut pe Internet.

Curba de interes a căutării gamei Nike Tech, din care face parte treningul, a înregistrat o rată de 100 pe Google Trends, indicând o activitate puternică în lume faţă de nivelul obişnuit.

Alte combinaţii de cuvinte, incluzând numele „Maduro" şi "Nike" - de exemplu ”Nike Maduro”, „Maduro Nike tech fleece”, „Nike tech fleece Maduro”, „Nicolas Maduro” sau „Nicolas Maduro Nike tech” - au înregistrat recorduri de căutare pe Google.

Ţările în top cinci la căutări, potrivit Google Trends, sunt Chile, Albania, Jamaica, Franţa şi Statele Unite.

În Franţa, vârful căutărilor treningului nu s-au înregistrat sâmbătă, după publicarea primei imagini, ci pe 4 şi 5 ianuarie.

Căutările, alimentate de numeroase postări pe reţele de socializare, ironizează felul în care era îmbrăcat Nicolás Maduro, care a atras atenţia întregii lumi.

Marţi, în Franţa, pantalonii treningului erau marcaţi pe site drept ”cei mai vânduţi” şi era disponibilă doar mărimea ”M”, însă bluza era în continuare în stoc.

În România, un astfel de trening Nike Tech se vinde la prețuri cuprinse ântre 450 de lei și 600 de lei, în funcție de culori și măsuri.

Valoarea acţiunilor Nike a crescut, de asemenea.

La Bursa din New York, valoarea acţiunii Nike a crescut de la 63,33 dolari la închidere, pe 2 ianuarie, la aproape 65 de dolari, luni.

Pe X, uni utilizatori denunţau „o plasare de produse complet nebună”, iar alţii menționau, fără niciun fel de dovadă, o presupusă „finanţare a acestei campani de către Nike”.