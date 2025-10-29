Nvidia investește 1 miliard dolari în Nokia

Nokia a anunţat că Nvidia va prelua o participaţie de 1 miliard dolari în companie, într-o nouă mişcare strategică a gigantului american al cipurilor de inteligenţă artificială, informaţie care a urcat acţiunile Nokia cu 26%, relatează CNBC, citată de News.ro.

Compania finlandeză va emite peste 166 de milioane de acţiuni noi, iar fondurile obţinute vor fi utilizate pentru dezvoltarea proiectelor legate de inteligenţa artificială şi pentru alte scopuri corporative generale.

În paralel, Nokia şi Nvidia au încheiat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea tehnologiei celulare de generaţie următoare, 6G. Nokia va adapta software-ul său de reţea 5G şi 6G pentru a rula pe cipurile Nvidia şi va colabora cu compania americană la tehnologii de reţelistică pentru AI.

De asemenea, Nvidia va lua în considerare integrarea tehnologiei Nokia în infrastructura sa viitoare dedicată inteligenţei artificiale.

Nokia, cunoscută la nivel global pentru telefoanele sale din anii 2000, este în prezent unul dintre principalii furnizori mondiali de echipamente 5G pentru operatorii de telecomunicaţii.

Investiţia vine în contextul în care CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, urmează să susţină un discurs în faţa factorilor de decizie şi liderilor guvernamentali la conferinţa dezvoltatorilor companiei din Washington D.C., unde sunt aşteptate detalii despre colaborarea dintre cele două firme.

Nvidia a realizat mai multe investiţii strategice în ultimele luni, inclusiv 5 miliarde dolari în fostul rival Intel, 100 de miliarde în OpenAI, 500 de milioane în startup-ul britanic Wayve, specializat în maşini autonome, şi 667 de milioane în furnizorul britanic de cloud Nscale.