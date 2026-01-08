Asociație românească pentru proprietarii care fac un ban din închirierea apartamentelor în regim hotelier sau pe termen lung

O asociație non-profit românească, recent înființată, anunță că va oferi sprijin proprietarilor care își scot la închiriere apartamentele și casele, în regim hotelier sau pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește regelentările legate de taxe și relația cu chiriașii.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP) a fost fondată în 2025 și funcționează ca organizație non-profit, având scopul declarat de „a sprijini dezvoltarea sustenabilă a acestui sector aflat într-o continuă expansiune”.

ATIP spune că reprezintă interesele proprietarilor care activează în zona închirierilor în regim hotelier sau pe termen lung.

Noua structură își propune să ofere membrilor săi sprijin real în mai multe direcții: de la consultanță pe teme de fiscalitate și legislație, până la soluții pentru managementul operațional, standardizare, design interior sau relația cu musafirii. ATIP anunță că printre proiectele sale viitoare se numără organizarea de webinarii, sesiuni educaționale și reprezentarea comunității în fața autorităților.

„Creșterea puternică a închirierilor în regim hotelier în România a adus atât oportunități, cât și provocări. Pe de o parte, proprietarii pot transforma proprietățile într-o sursă stabilă de venit. Pe de altă parte, mulți se confruntă singuri cu aspecte precum legislația în continuă schimbare, fiscalitatea complicată sau provocările zilnice de management al afacerii. Prin ATIP ne propunem să construim o comunitate activă, în care membrii să poată împărtăși experiențe, să învețe unii de la alții și să aibă acces la sprijin concret și reprezentare profesională. În felul acesta, fiecare proprietar sau furnizor de servicii poate lua decizii mai informate și poate dezvolta afacerea într-un mod sustenabil și sigur”, a declarat Elena Alexandru, administrator în regim hotelier și Președinte ATIP.

Cu o „experiență solidă în administrarea proprietăților și o perspectivă practică asupra cadrului fiscal”, Elena Alexandru va coordona direcțiile dedicate managementului proprietăților și fiscalității.

„Unul dintre scopurile mele în cadrul ATIP este să aduc claritate și sprijin în aceste două arii sensibile pentru proprietari – de la înțelegerea obligațiilor fiscale, până la eficientizarea modului în care își administrează activitatea. Cu reguli clare și soluții aplicate, putem construi o piață mai sigură și mai predictibilă”, a adăugat ea.

Ana Maria Grigore, vicepreședinte ATIP, se va ocupa de dezvoltarea direcțiilor de comunicare strategică și relații comunitare, contribuind la consolidarea legăturilor dintre membri și la crearea unei rețele active și informate.

„Comunicarea este elementul care unește o comunitate. Vrem să oferim proprietarilor nu doar informații, ci și un spațiu de dialog și colaborare, în care să se simtă reprezentați și susținuți. Prin evenimente, campanii și sesiuni educaționale, vom aduce împreună oameni care cred în profesionalizarea acestui domeniu”, a declarat Ana Maria Grigore.

La rândul său, Gabriela Marinescu, vicepreședinte al asociației, va coordona aria de design interior și relația cu autoritățile.

„Designul este o parte esențială a experienței oferite musafirilor și o carte de vizită pentru orice proprietate. În același timp, este important să avem un cadru legislativ clar, adaptat realității din teren. ATIP va lucra pentru ca vocea acestei comunități să fie auzită și înțeleasă de autorități”, a subliniat Gabriela Marinescu.

ATIP se adresează atât proprietarilor independenți, cât și furnizorilor de servicii conexe, de la firme de curățenie și mentenanță, până la consultanți fiscali, designeri de interior și companii de tehnologie pentru turism. Asociația își propune să creeze o rețea solidă, bazată pe colaborare, educație și susținere reciprocă, astfel încât fiecare membru să poată contribui la dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc.