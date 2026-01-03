Compania sibiană MultiversX, fostă Elrond, a intrat în restructurare: „Redimensionăm operațiunile din România”. AI și piața crypto, cauzele invocate. EGLD a început anul 2026 la un preț sub 6 dolari

Compania sibiană MultivesX, care se află în spatele criptomonedei EGLD, fosta Elrond, a precizat, pentru publicația locală Turnul Sfatului, că a intrat într-un „proces controlat de restructurare și eficientizare”. Între timp EGLD a începutul anul 2026 cu un preț care s-a dus în jos până la 5 dolari și 40 de cenți, pe 1 ianuarie, iar apoi a reușit să urce puțin peste 6 dolari, pe 3 ianuarie, mult sub nivelul său maxim istorc, de peste 540 de dolari, atins în noiembrie 2023, conform CoinMarketCap și Coingecko.

„Am decis să redimensionăm operațiunile din România, vizând în special proiectele experimentale și pozițiile care nu mai sunt esențiale pentru noua noastră etapă de focus radical. Această schimbare este o adaptare necesară pentru a proteja viitorul protocolului pe termen lung.

În timp ce unii aleg să vadă doar dificultățile, noi continuăm sa facem pași importanți pe zona de tehnologie și produs. In acest sens, echipa noastră de dezvoltare a anunțat într-un demo live făcut săptămana trecută, atingerea unei performanțe istorice prin noul upgrade denumit Supernova, ce demonstrează o viteza de procesare de ordinul milisecundelor, demonstrând că inovația rămâne inima MultiversX.

Rămânem o echipă unită, recunoscătoare pentru contribuția fiecărui membru și hotărâtă să ducem misiunea MultiversX mai departe cu mai multă viteză și eficiență”, a declarat, pentru Turnul Sfatului, vicepreședintele MultivesX, Daniel Șerb.

La rândul său, Beniamin Mincu, cofondator și CEO al MultivesX, a precizat că firma își ajustează echipa din România.

„MultiversX trece printr-o reorganizare și o eficientizare a operațiunilor, inclusiv ajustări limitate de echipă în România. Informațiile potrivit cărora ar fi rămas doar fondatorii sunt false. Activitatea continuă, iar echipele de protocol și produs lucrează în continuare, cu focus și structură simplificat”, a explicat Mincu, citat de Turnul Sfatului.

Potrivit ziarului local, MultiversX pune reorganizarea pe seama a doi factori:

Contextul dificil al pieței crypto, care impune o gestionare mult mai atentă a resurselor și o concentrare pe sustenabilitate pe termen lung.

Evoluția accelerată a inteligenței artificiale, care permite creșterea productivității cu ajutorul echipelor mai mici, dar extrem de eficiente.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, la ora transmiterii știrii, criptomoneda românilor de la MultivesX, EGLD, era cotată la un preț de 6 dolari și 10 cenți, conform CoinMarketCap.

Compania sibiană MultiversX Labs SRL, aflată în spatele criptomonedei EGLD (fostul Elrond), a înregistrat venituri totale de 165,3 milioane de lei și a ieșit pe pierderi cu 33 de milioane de lei, în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Spre comparație, în 2023, firma sibiană declarase venituri totale de 337 de milioane de lei și un profit de 42 de milioane de lei. Dacă în 2023 avea 51 de angajați proprii, un an mai târziu personalul firmei a fost de 46 de oameni.

Fondată în anul 2018, la Sibiu, de Lucian Mincu, Beniamin Mincu și Lucian Todea, sub denumirea inițială de Elrond, MultiversX este cunoscută mai ales pentru criptomoneda sa, eGold (EGLD), precum și pentru platforma sa de dezvoltare de proiecte blockchain.