Dan Ostahie (Altex) cumpără spațiile centrului comercial dezvoltat pe fosta platformă UPET din Târgoviște. Ce mari investiții în retail se anunță în 2026

Antreprenorul Dan Ostahie, fondatorul grupului Altex, a cumpărat spațiile comerciale ale fostului Module Shopping Center din Târgoviște (6.550 mp), care aparțineau oamenilor de afaceri George Teleman și Robert Vișoiu, informează profit.ro.

La momentul tranzacției, spațiile comerciale erau închiriate pentru Altex și Brico Depot (5.300 mp). Zona ocupată de Brico a fost extinsă recent cu încă 1.000 mp.

Centrul comercial a fost construit pe o parte din terenul Uzinei de Utilaj Petrolier Târgoviște (UPET). În vecinătate, se află parcul de retail Cube Center și Kaufland.

Parc de retail la Jilava, în sudul Bucureștiului

Module Shopping Center fusese cumpărat în 2007 de Equest Balkan Properties, la un preț de 8 milioane de euro, și vândut în 2019 la 4,3 milioane de euro către Vișoiu și Teleman.

Robert Vișoiu este un cunoscut pilot de Formula 2 și fiul lui Valentin Vișoiu - proprietarul grupului de construcții Conarg.

Potrivit sursei citate, Altex a mai finalizat recent o tranzacție importantă. A cumpărat de la omul de afaceri clujean Dorin Bob o serie de terenuri în comuna Jilava - unde a anunțat că va construi cel mai mare parc de retail din sudul Bucureștiului.

Investiții importante la Galați și Iași

Conform unei analize a companiei de consultanță Colliers, piața de retail din România are încă spațiu de extindere, deoarece media de spații pe cap de locuitor este sub cea a țărilor din regiune.

În 2025, a fost depășit pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații închiriabile, iar pentru 2026 se estimează peste 250.000 de metri pătrați de spații comerciale noi.

Printre cele mai mari investiții anunțate se numără M Park Galați (30.000 mp) și Palas Mall Iași (250.000 mp) - deținut de Iulius Group.

Ostahie - de la depanări TV la avere de 400 de milioane de euro

Dan Ostahie (58 de ani) este fondatorul companiei Altex și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români. A început afacerile cu reparații TV în orașul natal (Piatra Nemț), apoi a făcut un credit bancar și a importat din Elveția televizoare color second-hand pentru piața locală. A fondat Altex în 1992 și a încheiat un parteneriat cu producătorul de electrocasnice Rotel. A devenit apoi importator pentru mari branduri internaționale, precum Indesit sau Whirlpool.

Antreprenorul are acum în portofoliu peste 30 de firme, printre care Altex Logistic & Distribution, Auto Moldova SA, Axsys Business Technologies, Comcetex - dezvoltator de parcuri comerciale, Altex Green Energy și Credex. Averea sa este estimată la peste 2 miliarde de lei (400 milioane euro).











