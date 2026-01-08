Skip to content

Dan Ostahie (Altex) cumpără spațiile centrului comercial dezvoltat pe fosta platformă UPET din Târgoviște. Ce mari investiții în retail se anunță în 2026

Dan Ostahie- Altex

Antreprenorul Dan Ostahie, fondatorul grupului Altex, a cumpărat spațiile comerciale ale fostului Module Shopping Center din Târgoviște  (6.550 mp), care aparțineau oamenilor de afaceri George Teleman și Robert Vișoiu, informează profit.ro

La momentul tranzacției, spațiile comerciale erau închiriate pentru Altex și Brico Depot (5.300 mp). Zona ocupată de Brico a fost extinsă recent cu încă 1.000 mp. 

Centrul comercial a fost construit pe o parte din terenul Uzinei de Utilaj Petrolier Târgoviște (UPET). În vecinătate, se află parcul de retail Cube Center și Kaufland.

Parc de retail la Jilava, în sudul Bucureștiului

Module Shopping Center fusese cumpărat în 2007 de Equest Balkan Properties, la un preț de 8 milioane de euro, și vândut în 2019 la 4,3 milioane de euro către Vișoiu și Teleman. 

Robert Vișoiu este un cunoscut pilot de Formula 2 și fiul lui Valentin Vișoiu - proprietarul grupului de construcții Conarg. 

Potrivit sursei citate, Altex a mai finalizat recent o tranzacție importantă. A cumpărat de la omul de afaceri clujean Dorin Bob o serie de terenuri în comuna Jilava - unde a anunțat că va construi cel mai mare parc de retail din sudul Bucureștiului.

Investiții importante la Galați și Iași

Conform unei analize a companiei de consultanță Colliers, piața de retail din România are încă spațiu de extindere, deoarece media de spații pe cap de locuitor este sub cea a țărilor din regiune.

În 2025, a fost depășit pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații închiriabile, iar pentru 2026 se estimează peste 250.000 de metri pătrați de spații comerciale noi. 

Printre cele mai mari investiții anunțate se numără M Park Galați (30.000 mp) și Palas Mall Iași (250.000 mp) - deținut de Iulius Group.

Ostahie - de la depanări TV la avere de 400 de milioane de euro

Dan Ostahie (58 de ani) este fondatorul companiei Altex și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români. A început afacerile cu reparații TV în orașul natal (Piatra Nemț), apoi a făcut un credit bancar și a importat din Elveția televizoare color second-hand pentru piața locală. A fondat Altex în 1992 și a încheiat un parteneriat cu producătorul de electrocasnice Rotel. A devenit apoi importator pentru mari branduri internaționale, precum Indesit sau Whirlpool. 

Antreprenorul are acum în portofoliu peste 30 de firme, printre care Altex Logistic & Distribution, Auto Moldova SA, Axsys Business Technologies, Comcetex - dezvoltator de parcuri comerciale, Altex Green Energy și Credex. Averea sa este estimată la peste 2 miliarde de lei (400 milioane euro).





Afaceri

Aplicația Spotify pe iPhone și iPad

Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și anunță că a investit peste 10 miliarde dolari în podcasturi

Ce au în comun Putin și Trump cu o comună din Oltenia. Povestea unui startup cu fotovoltaice ale cărui conexiuni duc la Kremlin și Casa Albă

Thumbnail

Fondul de investiții MidEuropa cumpără un pachet majoritar în compania Romanian Business Consult (RBC)

Beniamin Mincu, CEO MultiversX

Compania sibiană MultiversX, fostă Elrond, a intrat în restructurare: „Redimensionăm operațiunile din România”. AI și piața crypto, cauzele invocate. EGLD a început anul 2026 la un preț sub 6 dolari

Mișcarea „extrem de neobișnuită” a Tesla pe final de an, când era clar că producătorul de mașini electrice al lui Elon Musk va fi depășit de chinezii de la BYD

constructii

Scumpiri în construcții, în anul 2026, ca urmare a unei taxe pe importurile din afara Uniunii Europene