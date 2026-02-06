Meta (Facebook) vrea să lanseze o rețea socială cu videoclipuri generate cu inteligența artificială

Gigantul Meta, deținut de Mark Zuckerberg, a început să testeze o aplicaţie dedicată unei reţele sociale în care utilizatorii pot posta numai conţinut video generat cu ajutor inteligenţei artificiale, potrivit News.ro.

Viitoarea aplicaţie urmează să devină noua casă a Vibes, rețea lansată în septembrie şi găzduită până acum în aplicaţia Meta AI, dedicată inteligenţei artificiale dezvoltate de companie.

Aplicaţia Vibes va semăna mult cu TikTok, doar că filmările video verticale şi scurte vor fi generate de AI, în loc să fie filmate şi editate în întregime de oameni.

O aplicaţie dedicată şi promovată corespunzător de compania americană va permite Vibes să concureze cu Sora, reţeaua socială de video generat de AI lansată de OpenAI.

Meta spune că ideea creării unei aplicaţii dedicate pentru Vibes a venit după succesul de care aceasta s-a bucurat câtă vreme a existat în aplicaţia Meta AI, dar nu oferă cifre în susţinerea afirmaţiilor.

O aplicaţie dedicată va oferi acces la un flux de conţinut video artificial şi o „experienţă mai focusată”, lipsită de alte elemente care nu au legătură cu reţeaua socială.

Informaţia apare în contextul în care Meta ia în calcul lansarea unor abonamente pentru Facebook, Instagram şi WhatsApp, cu AI-ul aflat printre potenţiale funcţii premium.