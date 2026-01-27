Facebook, Instagram şi WhatsApp vor să vândă abonamente cu funcții premium

Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sale, Facebook, Instagram şi WhatsApp, opțiuni care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar, scrie, marți, News.ro.

Viitoarele funcţii premium vor „debloca” mai multă productivitate şi creativitate, urmând ca unele dintre acestea să fie bazate pe inteligenţa artificială, susţine compania americană.

Primele funcţii Premium vor fi testate în lunile care urmează pe Instagram, Facebook şi WhatsApp. Meta spune că acestea vor oferi mai mult control privind partajarea şi conectarea utilizatorilor.

În acelaşi timp, experienţa de bază va rămâne gratuită, subliniază compania, pentru a face clar faptul că versiunea gratuită de până acum a reţelelor sale sociale nu va dispărea.

Viitoarele abonamente cu funcţii premium sunt separate de Meta Verified, care are ca facilitate principală blocarea reclamelor în schimbul unui abonament lunar.

Separat de abonamentele cu funcţii premium pentru reţelele sociale, Meta va vinde abonament şi pentru funcţii avansate de inteligenţă artificială, precum generarea clipurilor video.

Introducerea abonamentelor lunare reprezintă o schimbare de strategie pentru Meta care a preferat până acum să se limiteze la vânzarea de reclame pe platformele sociale pe care le deţine.