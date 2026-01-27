Skip to content

Facebook, Instagram şi WhatsApp vor să vândă abonamente cu funcții premium

Meta, facebook, Instagram, Whatsapp
Meta, facebook, Instagram, Whatsapp Sursă: © Sergei Elagin | Dreamstime.com

Gigantul american Meta anunţă că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sale, Facebook, Instagram şi WhatsApp, opțiuni care ar urma să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar, scrie, marți, News.ro.

Viitoarele funcţii premium vor „debloca” mai multă productivitate şi creativitate, urmând ca unele dintre acestea să fie bazate pe inteligenţa artificială, susţine compania americană.

Primele funcţii Premium vor fi testate în lunile care urmează pe Instagram, Facebook şi WhatsApp. Meta spune că acestea vor oferi mai mult control privind partajarea şi conectarea utilizatorilor.

În acelaşi timp, experienţa de bază va rămâne gratuită, subliniază compania, pentru a face clar faptul că versiunea gratuită de până acum a reţelelor sale sociale nu va dispărea.

Viitoarele abonamente cu funcţii premium sunt separate de Meta Verified, care are ca facilitate principală blocarea reclamelor în schimbul unui abonament lunar.

Separat de abonamentele cu funcţii premium pentru reţelele sociale, Meta va vinde abonament şi pentru funcţii avansate de inteligenţă artificială, precum generarea clipurilor video.

Introducerea abonamentelor lunare reprezintă o schimbare de strategie pentru Meta care a preferat până acum să se limiteze la vânzarea de reclame pe platformele sociale pe care le deţine.

Smart Tech

Cum se pot proteja deținătorii de conturi cripto de atacurile infractorilor (Binance)

drone-Romania (imagine generică)

Sistem AI românesc de interceptare a dronelor, lansat de o firmă privată din Cluj

Director general al unei companii IT: Criza globală de cipuri de memorie, alimentată de inteligența artificială, va continua până în 2027

Nvidia

Startupurile europene în care Nvidia a investit în 2025, pe fondul expansiunii agresive în ecosistemul AI

Inteligența artificială Grok și platforma X/Twitter, sub lupa UE pentru generarea de imagini explicite

Logoul Revolut pe o clădire

Investitorii români prin Revolut, interesați de acțiuni americane din tehnologie și europene din domeniul apărării

Victor Riparbelli și Steffen Tjerrild, fondatorii Synthesia

Google investește într-un startup britanic de inteligență artificială, care ajunge la valoarea de 4 miliarde dolari

depozit logistic

AQUILA investește 5 milioane EUR pentru automatizarea și operarea cu AI a depozitului logistic de la Dragomirești, Ilfov