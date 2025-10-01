OpenAI a prezentat Sora 2, o nouă versiune a generatorului său video cu inteligență artificială

OpenAI a prezentat Sora 2, o nouă versiune a generatorului său de video bazat pe inteligenţă artificială, care aduce îmbunătăţiri majore în realism vizual, sincronizare audio-video şi construcţie narativă pe mai multe cadre, relatează CNBC, citată de News.ro.

Aplicaţia asociată, disponibilă iniţial doar pe iOS şi în regim de invitaţie în SUA şi Canada, permite utilizatorilor să creeze, să remixeze şi chiar să apară în clipuri generate cu AI folosind texte sau imagini.

OpenAI a introdus controale dedicate pentru siguranţă, verificarea identităţii şi trasabilitatea conţinutului.

În timp ce materialele inspirate din francize sau stiluri vizuale existente pot apărea în rezultate dacă nu sunt blocate explicit, compania a stabilit reguli stricte privind generarea de persoane reale: acestea nu pot fi create decât dacă şi-au oferit consimţământul şi au trimis o verificare de tip cameo.

Măsura urmăreşte să asigure control deplin asupra modului în care indivizii pot fi reprezentaţi în conţinut AI.

Lansarea ridică deja întrebări privind respectarea drepturilor de autor, după ce Wall Street Journal a relatat că OpenAI a notificat studiourile şi agenţiile de talente că materialele protejate ar putea apărea în conţinutul generat, dacă acestea nu aleg să se retragă explicit.

OpenAI promite extinderea aplicaţiei cu o versiune Pro, acces web şi API pentru dezvoltatori, pe măsură ce interesul pentru interacţiunea creativă cu poveşti şi personaje cunoscute creşte rapid.