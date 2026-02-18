Meta (Facebook) colaborează cu NVIDIA pentru infrastructură de inteligență artificială

Gigantul Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, anunță un parteneriat strategic pe mai mulți ani cu NVIDIA pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Colaborarea implică implementarea tehnologiei NVIDIA la scară largă pentru dezvoltarea de centre de date optimizate pentru antrenamentul de inteligență artificială și inferență, scrie Meta.

Aceste progrese vor aduce, de asemenea, îmbunătățiri substanțiale ale performanței pe Watt, susținând operațiuni AI mai eficiente la scară largă.

„Nimeni nu implementează AI la scara Meta — integrând cercetarea de frontieră cu infrastructura industrială pentru a alimenta cele mai mari sisteme de personalizare și recomandare din lume pentru miliarde de utilizatori”, a spus Jensen Huang, fondator și CEO al NVIDIA.

Pe lângă utilizarea tehnologiei în centrele de date, Meta a mai adoptat NVIDIA Confidential Computing pentru mesageria privată WhatsApp, care permite capabilități bazate pe AI pe întreaga platformă, asigurând în același timp confidențialitatea și integritatea datelor.

Ca parte a acestei colaborări multigeneraționale, echipele de ingineri de la cele două companii vor optimiza și accelera modele AI de ultimă generație pentru sarcinile de bază ale Meta, pentru a stimula performanța și eficiența pentru noile capabilități AI folosite de miliarde de oameni.