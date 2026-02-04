Lupta pentru supremație în AI: Gemini (Google) câștigă utilizatori în dauna rivalilor ChatGPT (OpenAI) şi Copilot (Microsoft), în SUA

Cel puţin pe piața americană a tehnologiilor de inteligență artificială, două estimări independente arată cum ChatGPT (OpenAI) şi Copilot ( Microsoft) au început să piardă cotă de piaţă în faţa rivalilor, în special a lui Gemini (Google).

Cota ChatGPT în Statele Unite a scăzut de la 69,1% în ianuarie 2025, la 45,3% în ianuarie 2026, ceea ce reprezintă o scădere masivă pentru un interval de doar un an, potrivit datelor Conform Apptopia, citate de News.ro.

Copilot, AI-ul Microsoft bazat pe modelele dezvoltate de OpenAI, a pierdut şi el cotă de piaţă, conform Recon, care a urmărit prima opţiune a plătitorilor de abonamente. Acesta a avea 18,8% din piaţă în iulie 2025, pentru ca în ianuarie să mai aibă doar 11,5%.

De cealaltă parte, Gemini, AI-ul dezvoltat de Google, a crescut în ultimul an, atât conform studiului publicat de Apptopia, cât şi celui realizat de Recon.

Conform Apptopia, Gemini a crescut în ultimul an de la 14,7% la 25,1%. Datele Recon, care vizează abonaţii, spun că Gemini a crescut de la 12,8% în iulie 2025, la 15,7% în ianuarie 2026.

Şi Grok, AI-ul lui Elon Musk care „dezbracă” virtual oameni, fără acordul acestora, a crescut în ultimul an, conform Apptopia, de la 1,6% la 15,2%.

După ce a luat industria de tehnologie prin surprindere, ChatGPT pare acum să simtă efectele concurenţei, care recuperează teren. Gemini pare să fi dobândit mulţi adepţi după ce a ajuns la cea de-a treia versiune, iar Grok a beneficiat şi de viralizarea imaginilor cu oameni dezbrăcaţi.