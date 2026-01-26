Inteligența artificială Grok și platforma X/Twitter, sub lupa UE pentru generarea de imagini explicite

Comisia Europeană investighează X, platforma socială deținută de Elon Musk, și Grok, asistentul cu inteligență artificială dezvoltat de startup-ul miliardarului, în baza Actului privind Serviciile Digitale (DSA).

Comisia va evalua dacă firma a evaluat corect și a atenuat riscurile asociate cu implementarea funcționalităților Grok în X în UE. Aceasta include riscurile legate de diseminarea conținutului ilegal, cum ar fi imagini sexual explicite manipulate, inclusiv conținut care ar putea constitui abuz sexual asupra copiilor, anunță instituția, luni, într-un comunicat.

Aceste riscuri par să se fi materializat, spune CE. Având în vedere acest lucru, Comisia va investiga în continuare dacă X respectă obligațiile DSA de a:

evalua cu atenție și atenua riscurile sistemice , inclusiv diseminarea conținutului ilegal, efectele negative legate de violența bazată pe gen și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale rezultate din implementarea funcționalităților Grok în platforma sa;

, inclusiv asupra bunăstării fizice și mentale rezultate din implementarea funcționalităților Grok în platforma sa; realiza și transmite Comisiei un raport ad-hoc de evaluare a riscurilor pentru funcționalitățile Grok în rețeaua socială, cu un impact critic asupra profilului de risc al X înainte de implementarea acestora.

De asemenea, Comisia a prelungit investigația deschisă împotriva X în 2023 pentru a stabili dacă platforma a evaluat și atenuat corect toate riscurile sistemice, așa cum sunt definite în DSA, asociate cu sistemele sale de recomandare, inclusiv impactul recent anunțat de trecerea la un sistem de recomandare bazat pe inteligența artificială Grok.

Soluția AI disponibilă în rețeaua socială este cunoscută pentru faptul că poate genera text și imagini, cu funcții și de editare a imaginilor deja existente. La începutul anului, Comisia a cerut platformei să păstreze documente despre Grok, după ce utilizatorii au început să genereze imagini sexual explicite sau să editeze alte imagini în acest sens. De asemenea, organizația Internet Watch Foundation a găsit imagini explicite generate de Grok cu minori pe platformă.

Investigațiile vin în contextul în care X este desemnată ca „platformă online de dimensiuni foarte mari” (VLOP) conform Regulamentului european privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA). În baza aceluiași regulament, X/Twitter a fost amendată cu 120 milioane EUR la începutul lunii decembrie 2025, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.