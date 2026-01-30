Google recomandă inteligența artificială Gemini specialiștilor în marketing

Google, prin inițiativa Grow With Google, recomandă specialiștilor în marketing să încerce inteligența artificială Gemini și să învețe să scrie cerințe (prompt-uri) corect.

Ei pot folosi chatbot-ul pentru a identifica oportunități, rescrie mesaje și pentru a îmbunătăți performanța. Gigantul american recomandă, într-un exemplu, ca specialiștii să menționeze „Persona” („Comportă-te ca un expert în marketing”), documentele atașate sau anumite referințe, un context, o acțiune și formatul răspunsului dorit.

„Comportă-te ca expert în marketing. Examinați [un lucru, de ex. captura de ecran a paginii de pornire a site-ului web] atașat ca [public, de exemplu, un vizitator pentru prima dată]. Oferiți feedback general cu privire la ceea ce se poate face la [obiectiv, de exemplu, scăderea ratei de respingere]. Sugerați 3–5 modificări concrete pe care le-am putea face sau teste care ar ajuta la creșterea performanței generale”

Platforma Grow with Google oferă mai multe tehnici practice de „prompting”, adică de construire de cerințe pentru AI, și informații esențiale pentru antrenarea în domeniul inteligenței artificiale.

În România, platforma este localizată din anul 2017 și are ca parteneri Techcelerator, Adfaber, Launch și Digital Nation.