Skip to content

Google recomandă inteligența artificială Gemini specialiștilor în marketing

Gemini Google
Gemini Google Sursă: © Dennizn | Dreamstime.com

Google, prin inițiativa Grow With Google, recomandă specialiștilor în marketing să încerce inteligența artificială Gemini și să învețe să scrie cerințe (prompt-uri) corect.

Ei pot folosi chatbot-ul pentru a identifica oportunități, rescrie mesaje și pentru a îmbunătăți performanța. Gigantul american recomandă, într-un exemplu, ca specialiștii să menționeze „Persona” („Comportă-te ca un expert în marketing”), documentele atașate sau anumite referințe, un context, o acțiune și formatul răspunsului dorit.

„Comportă-te ca expert în marketing. Examinați [un lucru, de ex. captura de ecran a paginii de pornire a site-ului web] atașat ca [public, de exemplu, un vizitator pentru prima dată]. Oferiți feedback general cu privire la ceea ce se poate face la [obiectiv, de exemplu, scăderea ratei de respingere]. Sugerați 3–5 modificări concrete pe care le-am putea face sau teste care ar ajuta la creșterea performanței generale”

Platforma Grow with Google oferă mai multe tehnici practice de „prompting”, adică de construire de cerințe pentru AI, și informații esențiale pentru antrenarea în domeniul inteligenței artificiale.

În România, platforma este localizată din anul 2017 și are ca parteneri Techcelerator, Adfaber, Launch și Digital Nation.

Marketing

Cine este Khaby Lame: Dat afară la începutul pandemiei, a devenit cel mai urmărit creator de pe TikTok, iar acum și-a vândut afacerea pentru aproape 1 miliard dolari

Meta, facebook, Instagram, Whatsapp

Facebook, Instagram şi WhatsApp vor să vândă abonamente cu funcții premium

Firma românească de comunicare Graffiti Plus scoate la vânzare acțiuni și apoi se va lista pe bursă. Investiția minimă acceptată în pre-listare

Top 10 trenduri în marketing 2026: agenți AI, date sintetice, creatori și micro-comunități (studiu Kantar)