Google lansează modelul AI Gemini 3.1 Pro

Inteligenţa artificială dezvoltată de Google, Gemini, primeşte o nouă actualizare, care promite un raţionament superior şi mai multă eficienţă în sarcinile complexe, potrivit News.ro.

La doar trei luni de când a lansat Gemini 3, modelul care pare să fi înclinat balanţa în favoarea Google pe piaţa soluţiilor de AI, gigantul american iese cu Gemini 3.1 Pro, care este primul update incremental lansat companie.

Gemini 3.1 Pro este „un pas înainte în raţionamentul fundamental”, susţin reprezentanţii Google, încercând să sugereze că noua versiune este mai bună la sarcinile care necesită raţionarea acestuia.

Pentru a-şi susţine afirmaţiile, Google prezintă o serie întreagă de teste sintetice, în care Gemini 3.1 Pro punctează mai bine atât decât versiunea anterioară, cât şi decât modelele concurente.

Spre exemplu, Gemini 3.1 Pro a ieşit pe primul loc în ARC-AGI-2, un test care evaluează abilitatea modelelor de a rezolva „tipare logice complet noi”

Noul model foloseşte „raţionamentul avansat” pentru cele mai complexe sarcini şi „a fost creat pentru sarcini unde un răspuns simplu nu este suficient”, susţin cei de la Google.

Gemini 3.1 Pro va fi disponibil imediat în aplicaţia Gemini, unde va putea fi folosit de toţi utilizatorii. Ca de obicei, abonaţii Pro şi Ultra vor beneficia de limite mai ridicate de folosire decât cei care folosesc versiunea gratuită.