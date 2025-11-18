Google a lansat AI-ul Gemini 3: „Cel mai inteligent model al nostru”, „un nou pas mare” către AGI (Inteligență Generală Artificială)

Google a lansat, marți, tehnologia de inteligență artificială Gemini 3, despre care compania spune că este „cel mai inteligent model” lingvistic al său, reprezentând „un nou pas mare pe calea către AGI (Inteligență Generală Artificială)”.

„Lansăm Gemini 3: cel mai inteligent model al nostru, care te ajută să dai viață oricărei idei. Astăzi, facem încă un pas mare pe calea către AGI (Inteligență Generală Artificială)”, a anunțat Google pe blogul său.

„Este cel mai bun model din lume pentru înțelegerea multimodală și cel mai puternic model de tip agentic și de vibe coding de până acum, oferind vizualizări mai bogate și o interactivitate mai profundă — toate acestea fiind construite pe o bază de raționament de ultimă generație (state-of-the-art reasoning)” - susține gigantul tech american.

Începând de marți, este disponibilă versiunea Gemini 3 Pro în preview, într-o serie de produse Google.

Poate fi folosit „în viața de zi cu zi pentru a învăța, construi și planifica orice” - spune Google.

Gemini 3 Pro „poate aduce orice idee la viață datorită capacităților sale de raționament și a funcționalităților multimodale de ultimă generație”, mai spune Google.

S-a lansat și Gemini 3 Deep Think cu „raționament îmbunătățit”, oferind acces testerilor de siguranță înainte de a fi pune la dispoziția abonaților Google AI Ultra.

Noul model AI „depășește semnificativ” performanța modelului 2.5 Pro la fiecare dintre principalele benchmark-uri ale inteligenței artificiale, potrivit producătorului.

Astfel, Gemini 3 Pro este „foarte capabil să rezolve probleme complexe” dintr-o gamă vastă de subiecte, precum științe ale naturii și matematică, „cu un grad ridicat de fiabilitate”, mai spune Google.

Noua tehnologie AI promite să elimine „lingușirile” la care recurg unii roboți conversaționali în interacțiunea cu utilizatorii. Astfel, Gemini 3 spune oamenilor ce trebuie să audă, nu ce vor să audă.

Mai departe, modul Gemini 3 Deep Think „împinge și mai departe limitele inteligenței”, aducând un „salt calitativ” în raționamentul și capacitățile de înțelegere multimodală ale Gemini 3. Astfel, poate să contribuie la rezolvarea unor probleme mai complexe.

Google vine și cu exemple de utilizare a Gemini 3: