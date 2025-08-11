Dezvoltarea inteligenţei artificiale creează miliardari într-un ritm record

Inteligenţa artificială generează cea mai rapidă şi amplă acumulare de avere din istorie, potrivit experţilor, cu zeci de noi miliardari apăruţi doar în acest an, relatează CNBC, citată de News.ro.

Startupuri precum Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI sau Anysphere au atras finanţări de miliarde de dolari, iar în prezent există 498 de „unicorni” AI, companii private evaluate la peste 1 miliard dolari, cu o valoare totală estimată la 2.700 miliarde dolari, arată datele CB Insights.

Creşterea explozivă a preţurilor acţiunilor giganţilor Nvidia, Meta şi Microsoft, investiţiile masive în centre de date şi remuneraţiile uriaşe pentru inginerii AI au alimentat această „goană după aur” tehnologică, concentrată în special în zona San Francisco, unde numărul miliardarilor l-a depăşit pe cel din New York.

Deşi mare parte din averile nou-create sunt încă „pe hârtie” şi blocate în companii private, piaţa secundară în expansiune şi achiziţiile din sector aduc lichiditate unor fondatori.

Specialiştii în managementul averilor anticipează că, odată cu listările publice, aceste averi vor deveni una dintre cele mai mari oportunităţi pentru industria financiară, repetând parcursul generaţiei „dot-com” din anii 2000.