Anthropic introduce inteligența artificială Claude pentru analize financiare

Startup-ul de inteligență artificială Anthropic, susținut de Amazon și Google, introduce Claude for Financial Services, o soluție de analiză financiară și cercetare a piețelor.

Claude pentru Servicii Financiare este o soluție de analiză financiară, care combină date, de la informații de pe piețe la date financiare interne din aplicații ca Databricks și Snowflake, într-o singură platformă, explică firma.

Soluția folosește cel mai nou model AI al Anthropic, Claude 4, modelele modificate Claude Code și Claude for Enterprise cu rate de utilizare extinse și se poate conecta cu furnizori de date și aplicații pentru întreprinderi.

Anthropic explică faptul că datele și cerințele din Claude for Financial Services nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor generative. Totodată, soluția pentru finanțe are acces în timp real la aplicații ca Box, Databricks, FactSet, Morningstar, Palantir, Pitchbook și Snowflake, printre altele.

Momentan, soluția pentru analize financiare este disponibilă pentru clienții din întreprinderi în marketplace-ul Amazon Web Services (AWS Marketplace), iar aceasta va fi disponibilă și în marketplace-ul Google Cloud în curând.

Anthropic este un startup AI fondat în 2021 de frații și foștii directori ai OpenAI Dario şi Daniela Amodei. Dario Amodei a fost vicepreședintele departamentului de cercetare, iar Daniela a fost vicepreședintele departamentului pentru siguranță și politici din cadrul OpenAI.

Startup-ul dezvoltă Claude, un model de inteligență artificială și un chatbot rival pentru ChatGPT, care este utilizat de companii precum Slack, Notion și Quora.

Anthropic a strâns, până acum, finanțare totală de 17,2 miliarde dolari, conform datelor de pe Crunchbase, iar printre investitori se numără Google și Amazon.