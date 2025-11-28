Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie

Românii care au ceva bani strânși vor putea investi în titluri de stat Fidelis, în luna decembrie 2025, în ultima sesiune din acest an a programului guvernamental prin care se obțin dobânzi la economiile în euro și lei.

Ediția a 11-a a FIDELIS se va desfășura în perioada 5-12 decembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Ministerul Finanțelor, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din decembrie, vor obține dobânzi neimpozabile:

În lei:

de 6,55% cu scadența la 2 ani

de 7,55% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 7,10% cu scadența la 4 ani

de 7,50% cu scadența la 6 ani



În euro:

de 3,75% cu scadența la 3 ani

de 4,75% cu scadența la 5 ani

de 6,20% cu scadența la 10 ani



Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșa specială în lei

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,55%.

Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS au și facilități, ca: