OpenAI (ChatGPT) a lansat modelul de inteligență artificială GPT-5

Startup-ul de inteligență artificială OpenAI a lansat GPT-5, un nou model AI „unificat” care combină abilități de raționament, acțiuni agentice și răspunsuri rapide.

Modelul oferă răspunsuri mai utile în matematică, știință, finanțe, drept și multe alte domenii. Totodată, compania susține că noul model este mai puțin predispus la „halucinații”, adică inventarea de informații fără o bază reală, și poate oferi răspunsuri mai corecte la întrebări din domeniul medical.

Firma a mai anunțat și câteva îmbunătățiri în platformele sale, cum ar fi personalizarea culorilor de chat și schimbarea personalității „robotului” în una din cele 5 disponibile: Default (Implicit), Cynic (Cinic), Robot, Listener (Ascultător), Nerd (Tocilar).

GPT-5 produce cod de înaltă calitate, generează interfață de utilizare front-end cu solicitări minime și arată îmbunătățiri ale personalității, direcționabilității și executării lanțurilor lungi de apeluri de instrumente. GPT-5 introduce, de asemenea, un raționament „minimal” și un parametru de „verbozitate” în interfața de programare (API).

OpenAI spune că GPT-5 este disponibil acum pentru toți utilizatorii, inclusiv cei fără abonament.

Abonații la planul Plus de 20 dolari/lună primesc limite de utilizare mai mari pentru GPT-5 decât utilizatorii gratuiți, conform TechCrunch. Totodată, abonații Pro de 200 dolari/lună vor avea acces nelimitat la GPT-5, precum și la o versiune îmbunătățită numită GPT-5 Pro, care folosește resurse de calcul suplimentare pentru a produce răspunsuri mai bune.

Organizațiile din planurile OpenAI Team, Edu și Enterprise vor avea acces la GPT-5 ca model implicit săptămâna viitoare.

Altman, despre GPT-5: Un pas mare înainte către AGI, dar încă nu poate face munca oamenilor

Sam Altman a spus în cadrul stream-ului de lansare că modelul reprezintă „un pas semnificativ înainte” către atingerea stării teoretice de AGI, pe care startup-ul o defineşte ca un sistem extrem de autonom ce depăşeşte oamenii în majoritatea activităţilor economice valoroase sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a face munca lor, potrivit News.ro, care citează The Guardian.

Totuşi, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus el, menţionând incapacitatea modelului de „învăţare continuă”.

Altman a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” şi „un pas semnificativ pe drumul către AGI”, dar nu a atins încă acest nivel.

„Cred că, în modul în care majoritatea dintre noi definim AGI, încă ne lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante. Dar una dintre cele mari este… acesta nu este un model care învaţă continuu, pe măsură ce este folosit, din lucrurile pe care le descoperă – ceea ce, pentru mine, pare ceva ce ar trebui să facă parte din AGI”, a adăugat el, subliniind că, totuşi, este „o îmbunătăţire uriaşă” faţă de versiunile anterioare.

Primele companii care integrează GPT-5: Microsoft și Apple

Microsoft spune că a început deja să ofere acces la GPT-5 în Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry, GitHub Copilot şi alte produse de inteligență artificială ale companiei, conform News.ro.

GPT-5 este disponibil gratuit în produsele Microsoft, cu limite lunare de utilizare, la fel ca şi în ChatGPT.

De partea cealaltă, GPT-5 va fi disponibil în produsele Apple din ziua lansării noilor versiuni ale sistemelor de operare pe care compania la va livra în septembrie.

Pe iOS, GPT-5 va fi integrat în Siri, în Writing Tools (pentru lucrul cu textul) şi în Visual Intelligence (care oferă răspunsuri legate de mediul înconjurător prin intermediul camerei foto).