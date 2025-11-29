Aplicația de ridesharing Uber operează în 35 de orașe din România, după cea mai nouă extindere

Aplicația americană de transport Uber a ajuns să opereze în 35 de orașe din România, în anul 2025, după cea mai recentă extindere, care a fost anunțată zilele acestea, într-o perioadă în care șoferii de ridesharing plănuiesc proteste față de platforme, cu întreruperea lucrului.

Începând din 27 noiembrie, șoferii au ocazia să facă bani pe Uber și în Zalău, Hunedoara și Deva, trei orașe din Transilvania în care locuitorii pot comanda curse de pe telefon.

„Odată cu aceste lansări, compania operează acum în 35 de orașe din România. (...) În Zalău, Hunedoara și Deva, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează exclusiv cu șoferi licențiați” - a anunțat platforma de ridesharing, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În perioada 27-30 noiembrie 2025, pasagerii noi din fiecare oraș pot folosi codurile promoționale pentru 2 curse gratuite cu UberX, în limita a 20 de lei pentru fiecare cursă: SALUTZALAU, SALUTHUNEDOARA, SALUTDEVA.

Codurile promoționale sunt valabile pentru 2 curse doar în perioada menționată, iar reducerea maximă este de 20 de lei pe cursă. Codurile promoționale nu pot fi schimbate în numerar și sunt valabile doar în orașul pentru care au fost activate. Dacă tariful călătoriei este mai mic de 20 de lei, diferența nu poate fi schimbată în numerar sau credite.

Pentru a adăuga codul promoțional în aplicația Uber, accesați secțiunea Cont, apoi selectați Portofel (Wallet) și Promoții (Promotions). Alegeți opțiunea Adaugă un cod promoțional și introduceți codul.

„Fiecare oraș nou în care ne lansăm ne apropie de obiectivul nostru de a oferi oamenilor o modalitate simplă și de încredere de a ajunge oriunde au nevoie. Suntem încântați să aducem Uber în Zalău, Hunedoara și Deva și să sprijinim nevoile de mobilitate ale acestor comunități.” - Ana Maria Borlovan, general manager Uber pentru România, Ungaria, Croația, Ucraina și Cehia.

Cele 35 de orașe din România în care este disponibil serviciul de transport Uber sunt: București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina și, acum, Zalău, Hunedoara și Deva.