Cum a aflat ANAF că un bărbat din România a obținut 700.000 EUR pe OnlyFans

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat, într-un interviu la Antena 3 CNN, cum l-a depistat Fiscul pe un bărbat din România care a obținut 3,6 milioane de lei (700.000 EUR) pe platforma londoneză OnlyFans, cunoscută mai ales pentru servicii de videochat pentru adulți.

Pe scurt, ANAF folosește baze de date cu plățile din Uniunea Europeană și din țări din afara UE, pentru a vedea „orice încasare pe care o face un cetăţean din România”, astfel încât Fiscul să-i ceară impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, la bugetul de stat și bugetul de pensii.

„Am primit informaţii de la plăţile externe, în cazul de faţă încasările externe ale acestor cetăţeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai. Există o bază de date pe care noi o accesăm, acum cu ajutorul digitalizării şi vedem acolo orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România. Ne-am uitat în baza de date şi am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reuşit să încaseze de la aceste platforme nu mai puţin de 3.600.000”, a spus şeful ANAF, citat de News.ro.

El a precizat că „şi pentru colegii lui a fost o reală surprindere să vadă că un bărbat a încasat cea mai mare sumă de la această platformă”.

În context, președintele ANAF consideră că persoanele care câștigă bani din activități de videochat pe platforme ca OnlyFans sau LiveJasmine reprezintă „o industrie care face bani şi mulţi şi uşor” și trebuie să plătească taxe statului român.

„Avem primul lot, ca să spun aşa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Suma este în jur de 10 milioane, baza a fost de 64 de milioane, deci vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Trebuie să înţeleagă şi ei, ca orice cetăţean, trebuie să-şi declare taxe şi impozite, mai ales că e o industrie care face bani şi mulţi şi uşor” - a afirmat Adrian Nica, de la ANAF.

Întrebat dacă persoanele care practică videochat sunt tratate la fel ca un scriitor, ca un actor, ca un cântăreţ, Nica a spus: „La momentul ăsta da, dar o să facem propunere pentru schimbarea legislaţiei”.

Controale Antifraudă la veniturile din OnlyFans și LiveJasmine

Reamintim că Antifrauda ANAF a demarat o serie de controale extinse la peste 100 de persoane fizice care au obținut venituri, pe care nu le-au declarat, din videoclipuri postate pe platformele OnlyFans și LiveJasmine, de conținut pentru adulți.

ANAF a anunțat miercuri controale la 103 persoane care au făcut bani din conținutul publicat pe astfel de platforme. „Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale”, conform Fiscului.

Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele respective au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix International și JWS International.

Analiza preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei (peste 12,6 milioane EUR) – nu au fost declarate autorităților fiscale.

În urma evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menționată.

Totodată, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

Acțiunea se înscrie în seria controalelor țintite privind veniturile obținute din activități online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant.