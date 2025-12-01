LISTA noastră de Ziua Națională: 5 „unicorni” lansați de antreprenori români și alte 5 firme care ne fac mândri. Nu doar pe 1 Decembrie

De Ziua Națională a României, comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro vă prezintă o listă de 5 firme co-fondate de antreprenori români, care au fost evaluate la cel puțin 1 miliard de dolari fiecare, în urma unor investiții private, devenind „unicorni”, „decacorni” sau „hectocorni”. La finalul listei noastre de 1 Decembrie am adăugat alte 5 companii românești de tehnologie care merită menționate în discuția despre „unicorni” și care ne fac mândri că suntem români.

Fără să avem pretenția că am întocmit o listă completă, iată 5 companii de tehnologie care au devenit „unicorni” și care au co-fondatori români în echipe:

UiPath - primul „unicorn” lansat în România

Daniel Dines_UiPath

Compania româno-americană de roboți software și inteligență artificială, UiPath, a bifat cele mai înalte premiere: „primul unicorn” lansat în România, primul „decacorn” înființat de români, prima companie din România listată pe Bursa de la New York și cea mai valoroasă firmă românească din toate timpurile.

UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, de Daniel Dines și Marius Tîrcă. La început, firma s-a numit DeskOver, iar din 2013 a trecut la numele de UiPath, după un produs de automatizare software pe care l-a creat.

UiPath a creat o platformă de automatizare RPA (Robotic Process Automation), prin care sarcinile repetitive au fost preluate de la oameni de către software. Ulterior, UiPath a trecut la tehnologii de agenți de inteligență artificială (AI) mai avansate.

În martie 2018, UiPath – companie care era deja înregistrată în SUA, cu sediul central – a devenit unicorn. Atunci a obținut o investiție de serie B de 153 de milioane dolari de la fondurile Accel Growth Fund, Kleiner Perkins Caufield & Byers și Capital G (fondul de investiții al Google), compania fiind evaluată la 1,1 miliarde de dolari.

În iulie 2020, UiPath a ajuns „decacorn”. Compania IT a atras o finanțare de serie E de 225 milioane dolari, condusă de fondul de investiții Alkeon Capital. La finanțare au mai participat Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington și T. Rowe Price Associates Inc. Valoarea UiPath a fost estimată la 10,2 miliarde de dolari la acea vreme.

Când vorbim despre „unicorni” sau „decacorni”, ne referim la companii de tehnologie care sunt evaluate la cel puțin 1 miliard de dolari, respectiv 10 miliarde de dolari, în urma unor investiții de la fonduri de capital, înainte de listarea lor pe bursă. Acesta a fost și cazul UiPath, când a ajuns unicorn, respectiv decacorn.

În aprilie 2021, UiPath a făcut un IPO (ofertă publică inițială) și s-a listat pe Bursa de la New York, cea mai mare piață de capital din lume. Este prima companie născută în România care a ajuns vreodată acolo. Și singura, momentan.

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Astfel, putem spune că UiPath a fost cea mai valoroasă companie fondată în România, cu capital privat sau de stat. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, capitalizarea companiei fiind de 7,3 miliarde de dolari în prezent.

Databricks – „hectocorn” cu doi ingineri români în echipa de fondatori

Foto: LinkedIn Matei Zaharia/ Ion Stoica

Compania americană de analiză de date și inteligență artificială, Databricks, a fost evaluată la peste 100 de miliarde de dolari în urma unei runde de investiții finalizate în august 2025. În noiembrie, presa americană a relatat că Databricks urmează să mai atragă 5 miliarde de dolari, la o evaluare a companiei de peste 130 de miliarde de dolari.

Astfel, firma IT a depășit statutul de „unicorn” și pe cel de „decacorn”, devenind ceea ce se numește un „hectocorn” (sau „centicorn”), adică o companie de tehnologie care ajunge să fie evaluată la cel puțin 100 de miliarde de dolari, în urma unor investiții private (înainte să se listeze pe bursă).

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie – CTO).

Ion Stoica (foto-dreapta) este profesor la universitatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.

Matei Zaharia (foto-stânga) s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.

Branch – „unicorn” co-fondat de o antreprenoare din Bacău

Branch este un „unicorn” din California, care a fost evaluat la 4 miliarde de dolari, în anul 2022, când a obținut o investiție de 300 de milioane de dolari, condusă de fondul New Enterprise Associates (NEA).

Startup-ul „MarTech” (tehnologii pentru marketing) a dezvoltat un soft de „deep linking”, folosit de companiile mari pentru activitățile lor de marketing.

Branch a fost fondat în anul 2014, de către Alex Austin, Dmitri Gaskin, Mădălina Seghete și Mike Molinet.

Mădălina Seghete este originară din județul Bacău, la fel ca și Daniel Dines, de la UiPath. Mădălina este din municipiul Bacău, orașul lui Bacovia și capitala județului. Daniel este din Onești, orașul Nadiei.

Mădălina Seghete a plecat în SUA, la facultate, și apoi a lansat acolo Branch, alături de cofondatorii săi, după cum a povestit ea într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

WHOOP – „unicorn” co-fondat de un român care a studiat la Harvard

Foto: Aurelian Nicolae/LinkedIn

WHOOP este un startup american care produce brățări de monitorizare a sănătății utilizatorilor, cu software de analiză a mișcării.

În anul 2021, compania a obținut o finanțare de 200 de milioane de dolari într-o rundă de investiții seria F, condusă de SoftBank Vision Fund 2, ajungând astfel la o evaluare de 3,6 miliarde de dolari.

WHOOP a fost lansat în anul 2012, de Will Ahmed (CEO), John Capodilupo și Aurelian Nicolae, toți foști colegi la Harvard.

Inginerul de origine română Aurelian Nicolae este cofondator și Chief Hardware Engineer al Whoop.

Harmonic – cel mai tânăr „unicorn” cu fondator român

Tudor Achim și Vlad Tenev

Foto: Sequoia Capital/YouTube

Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, este cel mai nou „unicorn” lansat de un antreprenor de origine română.

Săptămâna trecută, startup-ul a anunțat că a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari. Noua rundă de investiții de serie C a fost condusă de Ribbit Capital, cu participarea fondurilor Sequoia, Index Ventures, Kleiner Perkins și Emerson Collective.

Despre Harmonic AI am mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a ajuns la valoarea de 900 milioane dolari, în luna iulie a acestui an. Acum, firma a atins stadiul de „unicorn”, adică un startup de tehnologie care a ajuns la o valoare estimată de cel puțin 1 miliard de dolari, în urma investițiilor primite înainte de listarea pe bursă.

Startup-ul a fost fondat în anul 2023, în Palo Alto, California, de CEO-ul platformei de tranzacționare de acțiuni Robinhood, antreprenorul de origine bulgară Vladimir Tenev, și de inginerul de origine română Tudor Achim.

Harmonic dezvoltă o „superinteligență matematică”, pe care vrea s-o integreze în cazuri cu aplicabilitate în lumea reală. În prezent, startup-ul are un produs, modelul AI Aristotle.

5 mențiuni românești când vorbim despre „unicorni”

Dacă vorbim despre „unicorni” lansați de fondatori români, nu putem să nu aducem în discuție și companii de tehnologie cu impact fenomenal în piață, dar care nu au atins o evaluare de 1 miliard de dolari, în urma unei investiții private înainte de lansarea la bursă. Unele pur și simplu nu au țintit statutul de „unicorn”, trecând rapid pe profit, fără să aibă nevoie de investiții private mari.

Iată 5 mențiuni StartupCafe.ro: