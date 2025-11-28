Omul de afaceri Dan Șucu, reales președinte al Confederației patronale Concordia. Lista vicepreședinților

Confederația Patronală Concordia, una dintre cele mai influente organizații ale oamenilor de afaceri din România, și-a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, noua componență a Consiliului său director, pentru următorii doi ani, dar antreprenorul Dan Șucu (Mobexpert, Redport, Rapid) rămâne în funcția de președinte.

În urma votului exprimat în cadrul Adunării Generale, Dan Șucu a fost reales în funcția de Președinte al Confederației Patronale Concordia.

„Sub conducerea sa, Concordia va continua să reprezinte interesele mediului de afaceri românesc și să promoveze un dialog constructiv cu autoritățile și partenerii sociali, atât la nivel local, cât și european” - spune organizația patronală.

Dan Șucu (62 de ani) este de profesie inginer, absolvind Politehnica bucureșteană- facultatea de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini, în anul 1989. El este cunoscut mai ales pentru fondarea brandului de mobilier Mobexpert. Mai face afaceri și în imobiliare (co-acționar la dezvoltatorul Redport Capital, alături de Cosmin Savu-Cristescu) și fotbal (controlează Rapid București și Genoa- cel mai vechi club din Serie A).

El are o avere estimată la 1,5 de miliarde de lei (circa 300 milioane EUR), fiind pe locul 23 în ediția 2024 a topului Forbes România.

„Împreună cu noua echipă de conducere vom transforma Concordia în organizația care nu doar participă la dialogul social, ci îl modelează. Vom continua să construim o organizație stabilă, influentă și vizionară, care să rămână un reper pentru mediul de afaceri românesc și un partener de încredere pentru orice interlocutor", a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia.

Alături de Președintele reales, interesele organizației vor fi reprezentate de vicepreședinții organizației:

, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). El este fondatorul grupului de restaurante City Grill. Simona Constantinescu, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR). Ea este directoarea companiei ANA Hotels (a lui George Copos).

Consiliul Director reprezintă organul de conducere executivă al Confederației Patronale Concordia, cu rol în coordonarea strategică a organizației.

Separat, de la 1 noiembrie 2025, în funcția de director executiv al Concordia a fost numit Paul Aparaschivei. El l-a înlocuit astfel în funcția de la patronat pe Radu Burnete, în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, fiind consultată de Guvern și alte instituții în deciziile care privesc mediul de afaceri.

Concordia spune că are ca membre 3.900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, care contribuie cu 30% în PIB și plătesc salarii pentru 450.000 de angajați.