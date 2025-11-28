Poșta Austriacă preia majoritar un furnizor bulgăresc de servicii logistice pentru comerț online, prezent și în România

Poșta Austriacă anunță, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că achiziționează o participație de 70% în euShipments.com, furnizor de servicii logistice pentru comerțul electronic din Europa de Sud-Est, de origine bulgară.

Firma austriacă vrea să-și extindă oferta internațională de logistică pentru comerț online și să implementeze strategia „LEAD 2030”, prin care urmărește să devină partenerul preferat de logistică pentru comerțul electronic în Austria, Europa Centrală și de Est, Europa de Sud-Est, Turcia și nu numai.

euShipments.com are peste 350 de specialiști în comerț electronic și a înregistrat o creștere anuală de peste 100% de la înființare. Se estimează că va genera venituri anuale de aproximativ 50 milioane EUR pe patru piețe europene cheie, Bulgaria, România, Croația și Slovacia, în cadrul unei prezențe extinse în regiunea Europa Centrală și de Est/Spațiul Economic European (CEE/SEE).

Firma românească Helpship a fost fondată în 2019 de către Ștefan Popa și Iosif Chesca cu misiunea de a oferi servicii fiabile de logistică și fulfillment pentru comerțul online din România. Aceasta a fost cumpărată în anul 2023 și transformată în euShipments Romania, așa cum am mai scris pe site.

De cealaltă parte, firma bulgară a fost fondată în anul 2012 de Lora Dimitrova și Svetlozar Dimitrov. Aceasta sprijină clienții prin gestionarea întregului lor ciclu logistic, de la fulfilment, livrări domestice și transfrontaliere, până la servicii cu valoare adăugată precum gestionarea retururilor, soluții de plată ramburs, servicii IOSS și multe altele.

„În realitatea actuală a comerțului electronic, clienții noștri caută și așteaptă constant ce este mai bun din partea partenerilor și furnizorilor lor de servicii. De aceea, ghidați de cerințele tot mai ridicate și de nevoile în continuă evoluție ale clienților noștri, vedem un singur drum înainte – să ne îmbunătățim operațional și tehnologic în fiecare zi”, a declarat Lora Dimitrova, Co-Fondator și IT Product Owner al euShipments.com.

„Împreună cu Poșta Austriacă, deschidem acum un nou capitol de dezvoltare și creștere. Acest parteneriat strategic ne va consolida poziția regională, ne va extinde portofoliul de servicii și rețeaua și ne va crește eficiența - permițând clienților noștri să vândă online și să livreze și mai competitiv, fără limite geografice”, afirmă Svetlozar Dimitrov, Co-Fondator și CEO al euShipments.com.

În 2022, fondul de private equity bulgăresc BlackPeak Capital a investit în euShipments.com pentru a sprijini fondatorii în următoarea etapă de dezvoltare a companiei. BlackPeak este susținut de Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Corporația Financiară Internațională (IFC).

BlackPeak Capital își va vinde integral participația, după ce a sprijinit fondatorii în implementarea strategiei de transformare. Pentru fondul de investiții, acesta este primul exit din Fondul de Acțiuni pentru Creșterea Europei de Sud-Est I (2021).

În urma tranzacției, Matej Javorek, Ștefan Popa și Ondrej Holik, fondatorii companiilor achiziționate de euShipments.com, vor continua să conducă euShipments Croația, euShipments România și, respectiv, euShipments Slovacia.

În plus, euShipments.com va continua să funcționeze ca o entitate de sine stătătoare în cadrul Poștei Austriece, bazânduse pe modelul său de afaceri existent pentru a consolida toate parteneriatele comerciale curente și pentru a oferi o calitate și mai ridicată a serviciilor, precum și o acoperire geografică mai amplă clienților săi din comerțul online.

Poșta Austriacă este unul dintre cele mai importante grupuri logistice din Europa și principalul furnizor de servicii poștale, de coletărie și logistică din Austria. Acesta spune că are operațiuni în 13 țări și are acces la peste 150 milioane de consumatori.