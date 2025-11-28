Grupul care deține StartupCafe și HotNews atrage o investiție importantă din partea organizației americane MDIF

ZYX Publishing Group, care deține StartupCafe.ro, HotNews.ro și alte publicații online, urmează să atragă o investiție importantă din partea organizației americane MDIF (Media Development Investment Fund). Operațiunea va marca prima investiție occidentală în presa românească, după mai multă vreme.

Dacă investiția se va concretiza, grupul românesc ZYX va beneficia de o infuzie de capital în valoare mai mică de 2 milioane de euro, iar banii vor rămâne la dispoziția companiei de media pentru dezvoltare. Investitorul va avea astfel o participație minoritară în compania românească.

Investiția va avea loc sub forma unei majorări de capital, potrivit unui e-mail transmis redacției StartupCafe.ro de către Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu, acționarii principali ai ZYX.

Vineri, 28 noiembrie 2025, la Secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a Consiliului Concurenței de la București, a fost depusă de către organizația americană MDIF, cu sediul în New York, o notificare preliminară care comunică intenția unei investiții directe, preconizată sub forma unei majorări de capital, prin compania Pluralis B.V. din Olanda, în ZYX Publishing Group din România.

„MDIF este o organizație non-profit înregistrată în New York, cu statut de organizație caritabilă publică 501(c)(3). Activitatea noastră se desfășoară în țări în care accesul la știri și informații fiabile este amenințat”, susține MDIF pe propriul site.

MDIF a făcut notificarea către CEISD, în numele Pluralis, pentru că CEISD este autoritatea care analizează, din perspectiva siguranței naționale, investițiile străine în economia românească.

ZYX Publishing Group cuprinde publicațiile HotNews, Golazo, StartupCafe, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving și B365, precum și studioul CreaZYX.

În 2025, HotNews a avut o medie lunară de 5,5 milioane de utilizatori unici și 51 de milioane de afișări, conform măsurătorilor BRAT/SATI.

La rândul său, StartupCafe.ro, site de nișă care se adresează antreprenorilor și celor care aspiră să devină antreprenori, a avut, în luna octombrie 2025, un număr de 998.073 de utilizatori unici, care au efectuat 1.817.846 de vizite și 2.043.723 de afișări, conform datelor auditate BRAT/SATI.

Cine este Pluralis, compania care vrea să investească în HotNews și StartupCafe

MDIF manageriază mai multe companii care investesc în media. Potrivit e-mailului acționarilor HotNews către angajați, compania manageriată de MDIF și care intenționează să investească minoritar în ZYX se numește Pluralis B.V.

Pluralis este o companie din Olanda, specializată în investiții media, care susține că „facem investiții pentru asigurarea unei prese independente și dinamice în Europa”.

La Pluralis, parteneri sunt: Fundația Regelui Baudouin al Belgiei (Belgia), compania de presă Mediahuis (Belgia), Soros Economic Development Fund (SUA), Fundația ERSTE (Austria), trustul Tinius (Norvegia), Fundația OAK (Elveția) și MDIF.

În Europa de Est, Pluralis a investit în publicații din Polonia, Slovacia și Croația.

Prima investiție occidentală în presa românească după mai multă vreme

Dacă se va realiza, investiția din România va fi prima în presă, după mulți ani, a unei companii manageriate din SUA și cu capital occidental, remarcă HotNews.ro.

În general, tendința capitalului vestic în legătură cu media din România a fost inversă. Investițiile occidentale s-au retras treptat din presa autohtonă. În 2020, americanii de la AT&T au vândut grupul ProTV, cea mai mare organizație media din România, către trustul ceh PFF, al omului de afaceri Petr Kellner.

Cu doi ani înainte, în 2018, grupul francez Lagardère a vândut Europa FM către grupul Czech Media Invest, deținut de omul de afaceri ceh Daniel Křetínský, într-o operațiune care a vizat mass-media grupului francez din toată Europa de Est.

Plecarea capitalurilor occidentale din presa din Europa de Est este mai largă. La finalul lunii octombrie 2025, compania elvețiană Ringier, care are titluri și în România, a vândut publicațiile sale din Ungaria către un om de afaceri apropiat de Viktor Orbán.