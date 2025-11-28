Șef din ANAF, despre e-Factura: „Contabilii cred că au înțeles că nu e o povară” / „Antreprenorul ar trebui să gestioneze” facturarea

Un șef din ANAF spune că, în prezent, tot mai mulți contabili au ajuns să înțeleagă că e-Factura nu este o povară birocratică, ci, dimpotrivă, un instrument care le ușurează munca de zi cu zi. El admite însă că „digitalizarea nu-i ușoară”, iar profesioniștii din domeniul contabilității au așteptări tot mai ridicate de la sistemele digitale ale Fiscului.

„Acum, contabilii cred că au înțeles că, de fapt, e-Factura nu este o povară, ci, dimpotrivă, o degrevare de sarcini atunci când vine vorba de introducerea ei pentru contabilizare efectivă”, a declarat Albert Fruth, șef birou elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației, la un eveniment organizat de Asociația Experților Contabili, Auditorilor și a Consultanților Fiscali.

Fruth susține că profesioniștii contabili „se așteaptă la mai mult” de la aceste sisteme digitale, în condițiile în care digitalizarea proceselor devine tot mai amplă și implică toate facturile și documentele online.

„Sigur că digitalizarea nu-i ușoară. Sigur că poate a părut ceva foarte greu pentru anumite persoane, categorii de vârstă diferite, abordări diferite, instrumente diferite. Nu toți contabilii au avut neapărat cele mai bune instrumente pentru a prelua sau a transmite facturile în mod direct. Dar, cu timpul, să spunem, softurile toate s-au ajustat”, a spus el.

Potrivit lui, astăzi majoritatea soluțiilor software utilizate de contabili sunt deja compatibile cu sistemele ANAF. „Nu cred că mai există contabili care să achiziționeze un soft care nu este interoperabil cu sistemele ANAF”, a afirmat el.

Implementarea e-Factura a însemnat, pentru Fisc, un acces în timp real la date legate de tranzacții și a adus un „plus valoare” în zona de analiză de risc, a mai spus reprezentantul ANAF.

Oficialul a mai precizat că, în ultimul an, ANAF s-a adaptat în funcție de observațiile venite din partea asociațiilor profesionale, contribuabililor, antreprenorilor și, nu în ultimul rând, a dezvoltatorilor de software, poate cei mai provocați de aceste schimbări și totodată primii afectați de orice ajustare tehnică.

Șef din ANAF: „Zona asta de facturare nu este a contabilului și nu cred că acolo ar trebui să fie, trebuie să o gestioneze antreprenorul”

Unele dificultăți rămân, în special pentru antreprenorii mai mici, care ar putea întâmpina încă anumite probleme în utilizarea e-Factura, spune șeful din cadrul ANAF.

„Puțin, puțin, să spunem că antreprenorii ar putea să mai ridice probleme și, când spun antreprenori, poate cei mai mici dintre ei. Dar, grație contabililor, cu ajutorul primit din zona de contabilitate, cred că nici ei nu mai sunt atât de afectați de această implementare. ANAF se vede că lucrează cu datele din e-Factura”, a spus Albert Fruth, șef birou elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației.

La rândul ei, Nicoleta Banciu, expert contabil și președinte al Asociației Experților Contabili, Auditorilor și Consultanților Fiscali, a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă administratorii care intră pentru prima dată în mediul antreprenorial.

Potrivit acesteia, mulți nu știu ce implică e-Factura sau care le sunt obligațiile fiscale, iar simpla obținere a actelor de înființare nu îi scutește de responsabilități.

„Pe viitor, probabil o să facem asemenea sesiuni de instruire a administratorului, că nu înseamnă că, în momentul în care te duci la Registru și iei acele acte, că ți-ai înființat firma, nu mai ai nicio obligație. Începând din clipa în care ți-ai ridicat CUI-ul, tu ești administrator, 24 de ore din 24 și răspunzi”, a spus ea.

Albert Fruth a spus că responsabilitatea pentru e-Factura revine în primul rând antreprenorului, nu contabilului. Potrivit acestuia, este normal ca fiecare să înțeleagă că are obligații și răspundere față de documentele firmei, iar rolul contabilului este de a sprijini și a consilia, nu de a prelua integral gestionarea facturilor.

„Cred că e normalitate să înțeleagă că au responsabilități față de documente, în primul rând. Nu cred că sunt în răspunderea contabilului. Eu am susținut tot timpul, cel puțin la început, atunci când auzeam că trebuie contabilul să facă e-Factura, am avut un mesaj destul de clar, că facturarea și zona asta de facturare nu este a contabilului și nu cred că acolo ar trebui să fie. Trebuie să o gestioneze antreprenorul, e normal, el știe, sunt decizii de business ale lui personale, ce poate face contabilul, poate să-l ajute”, a spus el.

Potrivit lui, în viitorul apropiat contabilii vor putea oferi antreprenorilor mici mai mult decât suport în facturare, punând la dispoziție analize care să sprijine luarea deciziilor de afacere.

„Va putea să-l ajute cu analize, în condiția în care e o companie mică, nu își permite, poate, consultanță, poate nici nu înțelege că are nevoie de ea. Dacă softurile pe care le veți utiliza în viitor își vor adapta modelele interioare și core-ul interior pentru a dezvolta analize de multe feluri, pentru că nu e o analiză simplă, contabilă, a intrat, a ieșit un bun, un produs, ci analize pe baza cărora să se poată genera decizie, atunci și micul comerciant va fi beneficiat direct prin intermediul contabilului de astfel de instrumente”, a spus el.

Acesta a mai spus că în prezent, „contabilul preia ceea ce preia ANAF din casele de marcat, dar, probabil, pe viitor, softurile contabile se vor dezvolta și vom ajunge să avem o altă paletă de date la care să se poată construi instrumente digitale care aducă un plus valoare. Așa o vedem noi din perspectiva ANAF, cred că este important ca noi să înțelegem, să dezvoltăm instrumentele”.

Potrivit lui, există o așteptare mare pentru implementarea rapidă a noilor instrumente digitale, însă subliniază că soluțiile cu adevărat eficiente se dezvoltă treptat.

„e-Casă de marcat, de fapt, ea există astăzi, la un nivel mai mic, să spunem, decât ce date colectează e-Factura. Dar transformarea logică nu este să adăugăm la ceea ce există, pentru că, pur și simplu, doar se fac câteva mapări și, practic, discuția despre casă este ușor închisă. Nu cred că ține de antreprenor sau contabil, ci schimbarea aparține dezvoltatorilor și celor care pun în piață case de marcat și dezvoltatorilor care lucrează la conexiuni în spate”, a mai spus acesta.