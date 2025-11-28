Ce le răspunde Bolt șoferilor care amenință cu proteste

Platforma de servicii de transport (ride-hailing) Bolt susține că revendicările șoferilor, care au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare, nu sunt întemeiate, deoarece numărul partenerilor a crescut în ultimul an, iar tarifele reclamate sunt dinamice, scalate de un algoritm care ține cont o întreagă listă de condiții obiective. Într-un răspuns către comunitatea antreprenorială StartupCafe, Bolt își expune punctul de vedere referitor la cele reclamate de șoferi.

„La jumătatea acestui an, înregistrăm cu 17% mai mulți șoferi parteneri decât în aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru ne arată că majoritatea dintre ei apreciază serviciile și, implicit, câștigurile de care au parte. Primim, de altfel, aprecieri pozitive în mod constant din partea multor șoferi parteneri, în cadrul diverselor evenimente în care ajungem să ne întâlnim”, au precizat reprezentanții Bolt România.

Pe grupurile de social-media, șoferii companiilor de ride-hailing, s-au plâns de condițiile contractuale și au anunțat proteste pentru săptămâna viitoare.

Unii dintre ei intenționează ca, în perioada 1-5 decembrie, să țină active doar „serviciile scumpe” oferite de platforme.

De asemenea, a fost lansată și o campanie pe platforma declic, care a adunat peste 1.000 de semnături.

Ce cer șoferii, concret

Printre altele, șoferii cer:

1. Tarif minim corect și predictibil

Tarifele actuale sunt mult prea mici și nu acoperă costurile reale ale activității. Solicită stabilirea unui „tarif minim garantat și echitabil”.

2. Eliminarea obligativității ratei de acceptare

Rata de acceptare este folosită ca „mecanism de constrângere”. „Obligarea indirectă a șoferilor să accepte curse neprofitabile poate reprezenta o clauză abuzivă, contrar legislației privind protecția partenerilor comerciali”, apun aceștia.

3. Reclamațiile fără dovezi să nu ducă la suspendări automate

Orice reclamație trebuie analizată „pe baza unor dovezi reale, cu dreptul șoferului la apărare”.

4. Supliment obligatoriu de 50% pentru cursele în afara orașului

Pentru cursele care scot șoferul în afara localității, aceștia solicită „un adaos minim de 50% pentru a acoperi costurile și timpul pierdut la întoarcere”.

5. Limitarea copiilor conforme

Limitarea numărului de autorizații în funcție de populație, „pentru a preveni concurența neloială”.

6. Limitarea sau reglementarea clară a „prețului dinamic”

Tarifarea dinamică trebuie „controlată” pentru a preveni „abuzurile și lipsa de predictibilitate”.

7. Interzicerea modificării tarifelor fără consimțământul pasagerului

Orice tarif trebuie afișat clar înainte de cursă și „nu poate fi modificat ulterior fără acordul ambelor părți”.

8. Reglementarea comisionului platformelor

Stabilirea unei „limite maxime a comisionului reținut de platforme”, deoarece valori prea mari „scad drastic veniturile șoferilor”.

9. Reguli fiscale clare și sprijin pentru șoferi

Simplificarea și clarificarea obligațiilor fiscale, astfel încât șoferii „să nu fie penalizați din cauza interpretărilor neclare”.

10. Transparența algoritmilor de tarifare – obligație legală în UE

Conform Regulamentului european P2B (Platform to Business), platformele de ridesharing „sunt obligate să comunice în mod clar modul în care funcționează algoritmii care influențează veniturile șoferilor”.

Prin urmare, șoferii solicită „aplicarea strictă a obligațiilor legale”, inclusiv „comunicarea concretă” a:

modului real de calcul al tarifului de bază



regulilor exacte privind multiplicatorii (surge)



criteriilor utilizate pentru tarifarea timpului și distanței



momentelor în care formula se modifică și motivelor schimbării



influenței fiecărui factor în rezultatul final



Explicațiile „vagi” precum „tariful depinde de timp și distanță” „nu sunt considerate suficiente de legislația europeană”, mai argumentează șoferii.

11. Eliminarea practicilor comerciale înșelătoare



Au existat situații în care platformele au anunțat creșteri de tarife, dar în realitate prețurile au scăzut. Astfel de practici pot încălca legi interne și regulamente europene care fac referire la „clauze abuzive” și „transparență totală față de partenerii comerciali”.

Cum le răspunde Bolt



La rândul lor, reprezentanții Bolt spun că tarifarea „poate fi doar corectă și predictibilă, prin natura felului în care este gândită aplicația”.

„Spre deosebire de serviciile tradiționale de taxi, aici lucrurile nu se pot întâmpla la mica învoială, căci aplicația contorizează automat tarifele curselor”, spun cei de la Bolt.

Prețul estimativ afișat inițial de aplicație poate suferi modificări dacă are loc o modificare a destinației (acțiune estimată de pasager sau de șofer), sau de durată (din cauze externe, precum condițiile de trafic).

De asemenea, „contează mult și câți șoferi parteneri sunt activi pe platformă într-o perioadă, raportată la numărul de pasageri care solicită curse. Astfel, câștigurile șoferilor care folosesc Bolt pot să crească sau să scadă, în funcție de acest criteriu”.

„Estimarea prețurilor se bazează pe machine learning, fiind folosiți zeci de parametri, care țin cont de diverse aspecte ale cursei și care protejează inclusiv șoferii parteneri. De exemplu, dacă un conducător auto ia o cursă spre o zonă din care are șanse mari să se revină doar cu mașina goală, atunci cursa va avea un cost diferit, care va ține cont de aceste aspecte”, se arată în răspunsul Bolt.

În ceea ce privește reclamațiile care li se fac șoferilor, Bolt are un sistem de verificare „minuțios, care ine cont de diverși parametri”. Suspendarea se face doar după „verificări amănunțite” și se bazează pe dovezile aduse de pasageri „adesea de tip foto/video”. „Șoferii parteneri nu sunt suspendați în mod automat, așa cum se propagă în social-media, întotdeauna există o investigație internă”.



Cât despre cursele în afara orașelor, „Bolt trebuie să mențină un echilibru în ceea ce orivește prețurile - trebuie să fie suficient de mari pentru ca șoferul să preia cursa, dar și suficient de mici pentru ca pasagerul să o comande”.

„Deși înțelegem dorința șoferilor parteneri de a câștiga mai mult per cursă, pe termen mediu și lung, creșterea tarifelor pentru astfel de curse cu 50% ar duce la un declin semnificativ în numărul de curse înregistrate, căci pasagerii ar fi descurajați să mai aleagă ride-hailing-ul”.

În final, Bolt mai precizează că își desfășoară activitatea legal și asigură „transparență totală”, inclusiv în relația cu autoritățile.



















































