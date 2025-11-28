Gruia Stoica s-a asociat cu chinezii pentru o nouă fabrică de vagoane în Ungaria

Omul de afaceri Gruia Stoica, patronul Grampet-GFR, s-a asociat cu o filială a grupului chinez CRRC pentru a dezvolta o fabrică de vagoane de marfă în Ungaria.

Potrivit Profit.ro, acesta a ales Ungaria pentru investiție din mai multe motive: poziționarea logistică avantajoasă, costuri operaționale moderate, pregătirea autorităților pentru investiții majore în industria grea, prezența deja consolidată a Grupului Grampet în regiune.

Fabrica va produce vagoane descoperite, platformă, vagoane specializate pentru transportul containerelor, iar primele unități ar urma să fie gata în 2026.

Parteneriatul cu chinezii vizează o platformă industrială complet nouă, separată de uzina Grampet din Debrecen - care este specializată în reparații și modernizări, potrivit clubferoviar.ro.

Grupul chinez CRRC produce și trenurile de mare viteză din această țară.

Grampet deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă - Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în Nordul Bucureștiului.











