Mesajul Comisiei Europene despre termenul de azi pentru cele 800 milioane EUR din PNRR

Comisia Europeană a explicat comunității antreprenoriale StartupCafe.ro ce va face în legătură cu reformele pe care autoritățile române au termen vineri, 28 noiembrie 2025, pentru ca România să poată încasa fonduri europene de 800 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reamintim că, în iunie 2025, România a primit de la Comisia Europeană aproape 1,3 miliarde de euro, pentru țintele și jaloanele din cererea de plată nr. 3 din PNRR care au fost îndeplinite integral.În schimb, Comisia suspendat temporar suma de 869 milioane euro (814 milioane euro – grant și 55 milioane euro – împrumut), până la îndeplinirea tuturor jaloanelor, conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. România a primit termen până la finalul zilei de vineri, 28 noiembrie 2025 pentru implementarea tuturor măsurilor necesare în vederea deblocării integrale a cererii de plată nr. 3.

Acum, Comisia Europenă a transmis, la solicitarea StartupCafe.ro, ce va face mai departe. După data de 28 noiembrie, pe baza dovezilor prezentate de România, Comisia va evalua măsurile adoptate și va decide dacă etapele relevante au fost îndeplinite în conformitate PNRR-ul țării, conform răspusului de la Bruxelles.

„După 28 noiembrie, pe baza dovezilor prezentate de România, Comisia va evalua măsurile luate”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, Maciej Berestecki, purtător de cuvânt al Comsiei Europene.

Cele 3 reforme ratate, pentru care am primit o perioadă de grație până la 28 noiembrie 2025, sunt:

Reforma pensiilor speciale (jalonul 215) - Valoarea sumei suspendate până la îndeplinirea în mod satisfăcător a jalonului este de 231 milioane euro.

Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor energetice de stat (valoare sumă suspendată – aproximativ 300 milioane euro),

Operaționalizarea politicilor de guvernanță corporativă pentru întreprinderile de stat și desemnarea unei conducerii la Agenția Națională de Monitorizare și Evaluare a Întreprinderilor Publice – AMEPIP (valoare sumă suspendată – aproximativ 400 milioane euro).

Valorile sunt brute (conțin și suma de prefinanțare plătită).

Sute de milioane de euro și 2 luni de foc

Mai departe, Guvernul are la dispoziție 2 luni să aducă dovezi convingătoare Comisiei Europene. Chiar dacă acum România nu stă foarte bine cu îndeplinirea reformelor, joi, într-un interviu la Digi 24, premierul Ilie Bolojan a subliniat că vineri, 28 noiembrie, va demara procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament, pentru reforma pensiilor speciale.

„Mă bazez că pe baza unor discuții cât se poate de clare, care vor avea loc în următoarele două luni de zile, pentru că va fi o evaluare a modului în care România a respectat jaloanele, sperând că aceste acest proiect pe care îl demarăm mâine (vineri n,r,), deci noi mâine practic demarăm procedura de angajare pe care ne dorim să o finalizăm în prima jumătate a săptămânii viitoare în Parlament, vom fi în situația în care jalonul să fie respectat prin rămânerea definitivă, în așa fel încât atunci când se face evaluarea, să demonstrăm cât se poate de clar că sunt întârzieri care au fost independente de voința Guvernului și că, pe fond, jalonul a fost respectat”, a spus Bolojan, la Digi 24.

Orice ar mai face Guvernul, însă, România tot va pierde bani din fondurile suspendate. Un exemplu este suma de 19 milioane de euro, pentru neîndeplinirea unor simple numiri în funcții de conducere la Consiliile de Administrație de la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din subordinea Ministerului Transporturilor.

„În privința Consiliului de Administrație CNAIR și CNIR, nu se va putea face nimic”, a spus Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, citată de Hotnews.ro.

